Admeten una demanda laboral de l'infermera de l'hospital Joan XXIII que quedà coixa

Un jutjat social determinarà si l’ICS, la mútua i la Seguretat Social han de concedir la incapacitat absoluta a Cristina Díez, que ha quedat invàlida

Actualitzada 23/11/2016 a les 20:38

El Jutjat Social número 1 de Tarragona a admès a tràmit una demanda laboral contra Mutual Midat Ciclops, l’Hospital Joan XXIII (Institut Català de la Salut), l’Instituto Nacional de la Seguridad Social i la Tesorería de la Seguridad Social presentada per Cristina Díaz, la tècnic en infermeria de Joan XXIII que va quedar invàlida per una presunta mala praxi després de patir un accident laboral. Aquesta és una de les accions legals previstes per la defensa de la perjudicada, el bufet de l’advocat lleidatà Josep Miquel Moragues. La petició legal, una vegada admesa a tràmit, està pendent de senyalament de judici.



La pretensió de Cristina és obtenir una incapacitat laboral absoluta, o el que és el mateix, que es reconegui que no està capacitada per realitzar cap mena de treball, el que li donaria opció a percebre el 100% del seu sou, lliure d’impostos. Cristina Díez ha quedat invàlida per al que ella considera una mala praxi o negligència en el seu tractament després de fer-se una torçada de turmell. Aquesta afirmació tan rotunda la fa després que un metge de confiança li revelés que havia quedat coixa de per vida després d’estudiar el seu cas. De fet, sembla tenir part de raó quan la mútua on se li va atendre va rebre un expedient sancionador per les autoritats sanitàries de la Generalitat.



La tècnic en Infermeria té actualment concedida una incapacitat total, reconeixent que ja no podrà continuar treballant amb la feina de tècnic d’infermeria que duia a terme. Però, la tortuositat del seu cas, unit a la circumstància d’immobilitat que pateix, li ha creat angoixes i problemes psicològics que serien la base d’aquesta petició. La infermera ha patit diverses intervencions quirúrgiques des que va patir aquell accident laboral. Algunes d’elles han estat infructuoses i, fins i tot, han agreujat el seu estat.



Una vegada determinades les seqüeles que ha patit Cristina Díaz, l’equip jurídic contemplarà les possibilitats de determinar responsabilitats civils, que, tractant-se de l’Administració, seria un procediment Contenciós Administratiu denominat «Reclamació patrimonial per funcionament anormal de l’Administració Pública». Paralelament es podria presentar una querella penal per negligència professional greu contra Mutual Midat Ciclops o en concepte de lesions imprudents. Degut a que l’afectada encara està en tractament, la determinació de les seqüeles és quelcom difícil de fixar en l’actualitat, encara que les cites per reconeixer-la provoquen més nervis en l’afectada.