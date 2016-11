Imatge de l'Encesa Solidària de la Salle Tarragona i Torreforta del darrer any.

Enguany la recaptació econòmica anirà destinada a promoure els bons hàbits de vida dels alumnes i les famílies del Colegio Signos de Fe, a Lima

Actualitzada 23/11/2016 a les 13:24

Els alumnes dels col·legis La Salle Tarragona i Torreforta realitzaran el proper 25 de novembre a les 18h una nova edició de l’Encesa Solidària a favor de la Fundació PROIDE, en la qual les escales de la Catedral es cobriran un any més amb una catifa d’espelmes grogues i blaves. A banda també hi haurà diversos tallers solidaris i una actuació de nadales les dues corals escolars.



Enguany la recaptació econòmica anirà destinada a promoure els bons hàbits de vida dels alumnes i les famílies del Colegio Signos de Fe, ubicat en un dels districtes més pobres de Lima (Perú). En aquesta zona gran part de l’alumnat manté hàbits de vida poc o gens saludables arran de la seva condició social, que impacten sobretot en la nutrició per dèficit o excés. El projecte vol iniciar un programa que promogui des de l’escola un canvi d’hàbits, treballant amb l’alumnat i les famílies.