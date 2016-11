La passarel·la fins el passeig del Miracle, afectada per les obres a l'estació de trens

Malgrat el retard en les obres, l'empresa constructora confia a poder complir el calendari previst

Les obres de remodelació de les andanes a l’estació d’Adif a Tarragona han motivat l’aturada momentània del projecte de la passarel·la de vianants que ha d’unir la zona de la baixada del Toro amb el passeig marítim del Miracle.

L’empresa constructora ha hagut de presentar un nou calendari per l’execució del projecte davant l’Autoritat Portuària a causa de les modificacions tècniques que ha hagut de realitzar al projecte original.



Segons que han informat fonts portuàries, inicialment ja s’havia previst que el projecte hagués de patir alguna remodelació quan es fessin les obres de millora a l’estació de trens de Tarragona. El que no esperaven, però, és que s’iniciessin gairebé per sorpresa aquestes obres l’agost passat. Això ha fet que s’hagi de replantejar tècnicament la construcció per convertir en definitiu el projecte, adequat als nous amples de les andanes de la infraestructura ferroviària.

Malgrat l’aturada de les obres, l’empresa adjudicatària, Vías y Construcciones, afirma que la finalització del projecte no patirà un retard significatiu, segons fonts del Port tarragoní. De fet, fins i tot si no hi ha entrebancs d’última hora, fins i tot contempla que pugui complir-se amb el calendari inicial previst. L’obra, que inclou una passarel·la de 310 metres i dos ascensors, hauria d’estar completada el desembre de l’any vinent.