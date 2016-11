La Banda Unió Musical de Tarragona celebra el concert de Santa Cecília

Tindrà lloc al Teatre Tarragona el dissabte dia 26 de novembre

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 19:35

Com ja és tradicional, durant aquest mes de Novembre, la Banda Unió Musical de Tarragona celebra la festivitat de la seva patrona, Santa Cecília, amb diferents activitats socials i musicals. L'acte principal serà el concert que els músics de la BUMT oferiran aquest dissabte 26 de novembre a les 19 hores al Teatre Tarragona.



El concert compta amb les quatre formacions musicals de l’entitat i també aprofitarà per donar la benvinguda a les noves incorporacions a l'entitat. Algunes de les peces que s’interpretaran són Amics per sempre, de Los Manolos; Swing dixie, de Rob Ares; The Gladiator, de John Philip Sousa; o The Count of Monte Cristo, d’Otto M. Schwarz, entre moltes altres.