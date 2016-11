José Luis Martín es convertirà en el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona

Francesc Roca s'encarregarà del projecte per recuperar l'edifici del Banc d'Espanya per la ciutat

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 18:31

Com a conseqüència de la marxa d'Alejandro Fernández de l'Ajuntament de Tarragona per assumir el càrrec de portaveu del PP al Parlament de Catalunya, l’Equip de Govern municipal es reestructura. El 28 de novembre serà quan Fernández renunciï oficialment a la seva acta de regidor.



El conseller José Luis Martín, que es convertirà en el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, conservarà les àrees d’Espais Públics i Contractació i serà vocal de Sirusa, càrrec que fins ara ocupava Alejandro Fernàndez.



Josep Acero es convertirà en nou conseller de l’Ajuntament de Tarragona en el moment que el consistori rebi la seva credencial. Acero continuarà presidint l’empresa d’Aparcaments Municipal i assumirà les competències de Mobilitat, Accessibilitat i Protecció Civil. Aquestes responsabilitats que recauran en l’alcalde mentre no s’incorpori a l’Ajuntament de Tarragona.



Per la seva part, la consellera de Turisme, Ciutats Patrimoni i Cases Regionals, Inma Rodríguez, assumirà les competències de Marca de ciutat, mentre que el Pla Estratègic 2022 i Estratègies de Ciutat aniran a càrrec de la portaveu municipal, Begoña Floria.



La respnsabilitat sobre el projecte del Banc d’Espanya recaurà en el conseller d’Ocupació, Activació Econòmica i Educació, Francesc Roca.