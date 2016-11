El Govern requereix les aportacions al fons cooperatiu tot i no tenir la llei a punt

El president de la Plataforma Antifons demana que s’ajornin fins que no estigui redactada

Algunes cooperatives agràries han rebut el requeriment del Govern per tal que facin l’aportació econòmica que els pertoca al fons cooperatiu aprovat pel Govern per via d’urgència mitjançant el Decret Llei 2/2016, de 17 de maig, que ha de permetre finançar la liquidació de les seccions de crèdit d’aquelles cooperatives que optin per aquesta solució. El projecte de llei, però, està en tràmit.



La Plataforma Antifons Cooperatiu, que aplega gairebé una trentena d’entitats amb secció de crèdit, ha demanat que s’aturin o s’ajornin aquests requeriments fins que no s’hagi redactat la llei corresponent. I és que, a hores d’ara, els grups parlamentaris estan acabant de perfilar les esmenes al projecte de llei de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Tenen fins al pròxim 29 de novembre per esmenar aquest text i canalitzar les demandes del sector, especialment de les cooperatives que, a priori, s’oposaven aquest fons, ja que, segons defensaven, la seva finalitat és la d’aportar diners per retornar els estalvis a la Cooperativa Agrícola de Cambrils.



«Les nostres demandes suposen tot un conjunt de modificacions del redactat que es basen, principalment, en l’atorgament de garanties als dipòsits que hi hagi al fons», explica Josep Segura, president de la Cooperativa de Maials i portaveu de la plataforma. «No creiem que el fons sigui necessari, però si ha de ser, almenys que sigui amb el màxim de garanties», puntualitza.



«No només les garanties, sinó també eliminar la retroactivitat en la llei i incloure detalls de regulació, com ara uns estatuts, un reglament de gestió... El decret està molt buit de contingut», afegeix el diputat de Ciutadans per Tarragona, Francisco Domínguez, qui ahir va participar en l’articulació de les esmenes amb representants de la Plataforma i altres grups parlamentaris.



El fons, aprovat a través d’un decret llei, obliga a les cooperatives a aportar el 3% del seu passiu per fer front cobrir als possibles problemes de les seccions de crèdit que vulguin tancar com va ser el cas de la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Ja aleshores, les cooperatives van demanar l’aturada del fons al·legant que no s’havia informat prou de les mesures al sector.