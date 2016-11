Ballesteros, nou president de la xarxa de Gobiernos Locales i Biodiversidad

És el primer cop que aquesta xarxa està presidida per un català

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha estat nomenat president de la xarxa de Gobiernos Locales i Biodiversidad, la qual aplega gairebé 300 municipis de tot l’Estat. Ballesteros, que ha pres possessió del càrrec aquest dimecres al matí a Madrid, és el primer alcalde català a la història que presideix aquesta xarxa.



«Estic orgullós que Tarragona assoleixi una representació d’aquest nivell de l’àmbit de l’Estat –ha afirmat l’alcalde de la ciutat-. Un protagonisme que, fins ara, no havia tingut la ciutat, especialment en temes de medi ambient i la sostenibilitat». Ballesteros ha assistit a l’acte acompanyat de la consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Ivana Martínez.



La Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat és la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) dedicada a la promoció de polítiques locals per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat i la conservació del patrimoni natural. Aquesta Xarxa està encaminada a la promoció de polítiques locals per a la conservació i ús sostenible dels recursos naturals, la conservació del patrimoni natural i el foment del desenvolupament rural amb criteris de sostenibilitat.