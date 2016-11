Arrimadas: «Tarragona mereix un ajuntament sense imputats per corrupció política»

La líder de C's a Catalunya reclama explicacions al PSC sobre el cas Inipro

La presidenta de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha referit a les investigacions judicials obertes pel cas Inipro on hi ha investigats alguns membres del govern municipal com el mateix alcalde Josep Fèlix Ballesteros o la portaveu del grup municipal, Begoña Floria.



Arrimadas ha assegurat que «Tarragona mereix un ajuntament sense imputats per corrupció política i mereix càrrecs electes que no estiguin pensant com defensar-se judicialment sinó pensant en la ciutat». La líder de C's ha insistit, a més, que cal que el PSC «doni explicacions» sobre un cas que està esquitxant el partit per un «possible finançament il·legal».



«Ho vam fer amb el PP i ara també cal que el PSC assumeixi responsabilitats per aquestes investigacions», ha afirmat des de Tarragona, on ha mantingut diverses reunions de treball amb el grup municipal del partit.