«L'únic culpable que hagi de viure d'aquesta manera sóc jo mateix»

Viu amb un company a una fàbrica abandonada del passeig de la Independència, davant de la Tabacalera

Actualitzada 22/11/2016 a les 08:26

En veure a l’Andrzej, un es pregunta què pot haver passat a la vida d’una persona per, anava a escriure «acabar», però diré «viure així». Encara hi ha esperança. Aquest polonès d’ulls blaus que semblen de vidre i un curiós barret de fira és un bon psicòleg. Li «entro» per si vol parlar de la seva vida. Sóc un estrany i m’escaneja uns segons dubtant si marxar o no. Es gira, camina dos passos, però em veu cara de bona gent i s’atura. La porta de «casa seva» és un forat a un mur, envoltat de pintades inintel·ligibles. Al seu costat, el seu inseparable Tysson, el gosset, que després que Andrzej li doni el vistiplau, decideix venir a jugar als meus pantalons. El gos també és un bon psicòleg. Hi ha dos moments del dia per ell i per al seu company d’habitatge, un jove alemany: quan encara no s’ha begut, i després d’entrar en el món irreal. Dos caràcters, dues cares, dues vides.

Els bombers extingeixen un petit foc a la «casa» d’Andrzej

—Sóc l’Andrzej. (Li estenc la mà amb una mica de por). Sóc polonès i fa tretze anys que estic a Catalunya.—Per aquí ha passat molta gent, però ara només estem dos. El meu company és un alemany.—L’alcohol (M’interromp). L’addicció a l’alcohol ho destrossa tot. A mi no em faltaria feina, de fet ja he treballat quan he volgut, simplement he de simular que he deixat de beure. Però després, torno a caure.—No és el mateix estar alcoholitzat que ser alcohòlic, precisa.—L’alcohòlic necessita beure des del moment que s’aixeca al matí. Jo no.—No, l’únic culpable sóc jo mateix. (Respon sincer, donant-se un fort cop al pit).—(Em contesta com el títol d’un LP de Supertramp) Crisi, quina crisi? Sempre he tingut les portes obertes per treballar... i per a tot. Tota la gent diu que hi ha crisi, però no hi ha crisi. L’únic problema és que l’alcohol em destrueix.—No, res de coca, speed o pastilles, l’únic que sí que m’enganxa són els cigarrets de marihuana o haixís. I prou.—Passejo per la ciutat i bec cervesa.—Abans bebia vi, però ara només cervesa. Per cert, que consumia vi encara més barat que el Don Simon.—Sí, tinc una paga, cobro alguna cosa.—Sí, bé, ara al 50 per cent, però sempre he anat a missa.—Cadascú té dins el seu cor alguna cosa. Hi ha gent bona que creu en Déu i gent bona que no hi creu.—He estat a la presó per... (dubta en confessar).—No, van ser cinc anys. Robatori per necessitat, poca cosa.­—A Polònia treballava a la mina. Després, aquí, a la construcció o petits treballs al camp.—No, sóc de la banda de la frontera amb Ucraïna. Vaig venir a Catalunya l’any 98 per primera vegada i després vaig decidir tornar al 2001, i ja em vaig quedar.—Incendi, haha! He decidit avui cremar roba vella i he deixat al meu company allà. Han vingut els bombers, —diu més divertit que preocupat—.Els bombers van rebre aquest dilluns, prop de les 10.30h, del matí un avís dels veïns del passeig de la Independència, que alertaven que sortia fum de la Tabacalera. El fum provenia d’una foguera que l’home que entrevistem havia dut a terme a l’interior d’una de les naus abandonades on viu. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat una dotació de bombers, que ha aconseguit apagar el foc en un temps breu, a més d’una ambulància del SEM i una patrulla de Mossos d’Esquadra.