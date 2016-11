Un miler més s'han apuntat a la cursa de 10 quilòmetres que es realitzarà el mateix dia

La Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona, que tindrà lloc el diumenge 27 de novembre, ja compta amb un total de 3.000 persones inscrites: 2.000 participaran en la cursa més llarga, mentre les altres 1.000 ho faran en la cursa de 10 quilòmetres. Ambdues curses tindran sortida i arribada al mateix punt, al Vial Cardenal Vidal i Barraquer. Els interessats en participar-hi encara estan a temps d’apuntar-s’hi, ja que s’ha ampliat el termini d’inscripció fins el dimecres 23 de novembre perquè «el ritme d’inscripcions és una mica més baix que anys anteriors», tal i com explica la consellera d’esports, Maria Isabel Negueruela.«És un honor que una activitat com la Mitja Marató es mantingui tants anys al calendari esportiu», ha afirmat el gerent del Patronat Municipal d’Esports, Ramon Cuadrat. «La nostra Mitja dóna prioritat a la qualitat més que la quantitat. Durant tots aquests anys hem anat creixent en participació i en més atenció als corredors», ha assegurat el gerent.El director d’Institucions de CaixaBank a Tarragona, Eduard Gené, i el responsable de Damm a Tarragona, Josep Lluís Castro, han coincidit en expressar la seva satisfacció per col·laborar com a principals patrocinadors «en un dels millors i més ben organitzats esdeveniments esportius que es fan a casa nostra». Finalment, Joan Solé Fa, un dels corredors que ha participat en les 25 edicions i membre de l’organització ha afegit que la «Mitja Marató de Tarragona permet mantenir el caliu i l’afició per l’atletisme a Tarragona».Cal recordar que el mateix 27 de novembre també s’iniciarà el 16è Certamen Fotogràfic Mitja Marató Ciutat de Tarragona, en el qual hi participaran 60 fotògrafs. Pel que fa a la cursa, podeu consultar en les següents fotografies es recorregut que es durà a terme tant a la mitja marató comen la cursa de 10 quilòmetres.Circuit Mitja MaratóCircuit 10 k