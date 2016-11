Tarragona diu no a la vioilència masclista amb diversos actes durant el novembre

Els actes centrals tindran lloc el dia 25 de novembre coincidint amb el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 15:52

Sota el lema Tarragona diu no a la violència masclista, l’Ajuntament ha organitzat una sèrie d’actes de commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que se celebra el 25 de novembre. L’objectiu és sensibilitzar i mostrar el rebuig a aquesta problemàtica social.



El primer acte tindrà lloc aquest dimarts a les 18.30h a la sala d’actes, on es realitzarà el fòrum teatre Escena de un crimen. La sessió, gratuïta i oberta a tothom, sesrà moderada per Rosa Casas, especialista en gènere i cocreadora de l’Associació DHIDES (Dones i Homes per a la Igualtat i el Desenvolupament). Ella facilitarà el diàleg amb l’actriu Aranzazu Etxebarría, que representarà el paper d’una dona morta víctima de la violència masclista que explicarà com van ser els fet i dialogarà amb els assistents.



Els actes centrals tindran lloc el mateix 25 de novembre. A les 11 del matí es realitzarà la concentració i la lectura del manifest conjunt d’UGT i CCOO, mentre que a les 12h a les escales de l’Ajuntament es llegirà el manifest institucional i hi haurà un minut de silenci en record a les víctimes. L’acte acabarà amb una performance artística de les alumnes del taller Les dones no som com retallables i de l’alumnat de l’Institut Vidal i Barraquer.



El mateix divendres a les 18:30h, la sala d’actes de l’Ajuntament acollirà la presentació de dos curtmetratges: Indios y vaqueros, d’Emília Ruiz i 5 segundos, de David González. A continuació tindrà lloc una taula rodona contra la violència moderada per Ana Gutiérrez, psicòloga i membre de la junta rectora de la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i amb la participació de Yolanda Belvis, actriu del curtmetratge Indios y vaqueros; Marga Maffiotte, advocada; Judit Asensio, psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a la Dona; i Montse Olivé, treballadora social.



Per altra banda, durant aquest mes de novembre també hi haurà el curs de defensa personal impartit per Pedro Latorre, de l’Associació de Taekwondo de Sant Pere i Sant Pau i amb la col·laboració del Servei d’Informació i Atenció a la Dona. A més el Pati Jaume I acollirà l’exposició dels treballs del taller de plàstica Les dones no són com retallables, uns retallables mòbils on els autors han expressat els seus sentiments al voltant de la violència de gènere.