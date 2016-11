Tarragona celebra els quinze anys de ser Patrimoni Mundial amb unes jornades

S'ha creat el Premi Tarraco per guardonar la persona o entitat que durant l'últim any hagi contribuït a favor del patrimoni de la ciutat

EFE

Actualitzada 22/11/2016 a les 18:46

Tarragona commemora el quinzè aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial amb una bateria d'actes que s'iniciaran el 30 de novembre. A aquesta declaració, efectuada el 30 de novembre de l'any 2000, es van sumar posteriorment la declaració de Patrimoni Immaterial Mundial per a les construccions humanes i per a la dieta mediterrània, ha recordat aquest dimarts la regidora de Patrimoni, Begoña Floria, durant la presentació de les Jornades de Patrimoni Mundial que emmarquen els actes.



Les jornades inclouen xerrades, presentacions públiques com l'aplicació Tarragona Accessible, duta a terme amb el Grup Ciutats Patrimoni o el balanç del procés participatiu Cívic Tarraco. També es planteja un espai de reflexió amb una jornada de debat sobre els usos del patrimoni, que se centrarà sobre les responsabilitats i la importància de preservar a l'hora que es divulga el valor de les restes històriques. El programa també inclou actes de reconstrucció històrica a càrrec dels principals grups de la ciutat i jornades de portes obertes en els principals monuments.



La ciutat ha creat el Premi Tarraco a l'entitat o persona que durant l'últim any hagi dut a terme tasques a favor de la conservació, preservació i o difusió del patrimoni mundial de la ciutat. Aquest nou premi s'estrena en el marc de la celebració de la declaració de patrimoni mundial i el guardonat és El Camp d'Aprenentatge de Tarragona.