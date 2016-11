Sorigué inaugura nova seu en el marc dels seus objectius d'expansió

El grup el formen cinquanta empreses i, des de fa quaranta anys, treballa a les comarques de Tarragona

Carles Gosálbez

Actualitzada 22/11/2016 a les 21:47

El grup d’empreses Sorigué va inaugurar ahir la seva seu a Tarragona, ubicada al polígon Riu Clar, amb l’objectiu d’expandir la seva activitat i aglutinar en un mateix espai les diverses especialitats, menys la d’asfalt, que es manté a Vila-seca, i la de construcció, a Barcelona. La presidenta, Ana Vallés, va manifestar que «la nostra presència a Tarragona és un exemple de l’estratègia de creixement del grup, basada en el talent de les persones, la vocació innovadora del grup empresarial i la nostra voluntat de retorn, perquè des d’aquesta nova seu continuarem impulsant projectes, generant ocupació i col·laborant amb l’esport, la cultura i el benestar dels tarragonins».



Des de Tarragona, Sorigué canalitza 30 dels 300 milions d’euros que factura anualment. Amb la nova seu el grup confia augmentar la seva activitat tant en aquestes comarques com a la resta de l’Estat. «El nostre pla estratègic per Tarragona preveu un creixement d’entre un 10 i un 15 per cent en l’àmbit industrial», la qual cosa pot suposar que el centre del polígon Riu Clar vegi augmentada la plantilla l’any vinent prop de vuitanta persones. Un 60 per cent dels treballadors són operaris, el 16 per cent titulats, el 10 per cent administratius i la resta compleixen diverses funcions.



L’empresa lleidatana va arribar a les comarques de Tarragona fa quaranta anys, vint-i-dos després de la seva constitució. Al llarg del temps ha diversificat la seva activitat que va des d’arranjament de carrers a neteja de la via pública, obres subaquàtiques, construcció d’immobles i materials industrials, manteniment de zones verdes, conservació de la xarxa de sanejament o manteniment del canal navegable al riu Ebre entre Ascó i Amposta, entre d’altres.



La nova seu ocupa un espai de 5.000 metres quadrats, ha suposat una inversió de quatre milions d’euros i en la mateixa hi treballen prop de tres-centes persones. Vallés va dir que «vui és un dia emocionant per al grup Sorigué perquè aquestes instal·lacions posen de manifest el nostre compromís amb Tarragona i veiem com s’ha complert un somni. El fundador i president honorífic, Julio Sorigué, ja va portar l’empresa a Tarragona fa quaranta anys». Vallés deia també que el grup és partidari «d’una economia circular». El seu lema és «créixer fent créixer». Sorigué se sent molt implicada en el territori. De fet, des de fa tres temporades és el patrocinador principal del Gimnàstic.



L’acte d’inauguració de la nova seu va comptar amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, qui va destacar que «Sorigué, tot i tenir més de tres mil treballadors, segueix sent una empresa familiar», i va remarcar que la construcció de la nova seu «suposa la creació de tres-cents llocs de treball».

Per la seva banda, el president de la Diputació, Josep Poblet, va dir que «aquesta és una bona oportunitat per a l’empresa i per a tot el territori, i aquesta inauguració és una excel·lent notícia per ser una empresa del país que ens coneix molt bé».