Pau Romeroi Daniel Rodríguez han estat els guanyadors d’aquest certamen

Actualitzada 21/11/2016 a les 21:42

L’Institut Pere Martell es va convertir ahir en l’escenari de la 7a edició dels Premis AEST. Es tracta d’uns guardons que atorga l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona als millors expedients acadèmics i professionals de l’alumnat del CFGS Mecatrònica Industrial i del CFGM Manteniment Electromecànic.



Del CFGS de Mecatrònica Industrial, el guanyador del certamen d’enguany ha estat Pau Romero i els finalistes, Daniel Escrig, Khamiss Ennajar i Roger Masip. Per altra banda, el guanyador del CFGM de Manteniment Electromecànic ha estat Daniel Rodríguez.



Aquest esdeveniment, ja consolidat, ha estat tot un èxit de participació, tant per part del món industrial i empresarial del territori, com per part dels alumnes del centre. El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, va inaugurar l’acte destacant el gran compromís continu i permanent de l’AEST amb la formació professional.



A continuació es va oferir la ponència La gestió d’actius en una indústria ISO 55001 a càrrec de David Ballesté, director de plataforma FM de la regió mediterrània de Sodexo. Seguidament, es va dur a terme la taula rodona, que va comptar amb Miguel Angel Rodríguez, president de l’AEST; Tania Carretero, Product Manager de Serveix Auxiliars de GrupHelco; i el Javier Almandoz, director de la Divisió de Manteniment de Grupo Navec. Durant el debat sota el títol Present i futur de les empreses de Serveis en l’àmbit industrial es van tractar els temes més actuals al voltant del sector del manteniment, seguretat industrial i sortides professionals per als nostres alumnes. Els organitzadors destacaven la gran participació i interès de tots els alumnes presents, els quals han formulat diverses preguntes relacionades amb el seu futur en el món laboral.



Més enllà d’aquest certamen, la col·laboració entre l’Institut Pere Martell i l’AEST es produeix des de fa ja uns quants anys.



Des del 2009 l’Institut Pere Martell és un dels centres pioners a Catalunya en implantar la modalitat de formació en alternança i dual entre el centre educatiu i l’empresa.



D’aquesta manera els alumnes poden compaginar els estudis amb una feina de qualitat relacionada amb la seva especialitat.Actualment l’AEST col·labora especialment en el CFGS dual de Mecatrònica Industrial.



Així mateix, dins del sector del manteniment industrial, l’Institut Pere Martell imparteix un cicle de formació dual amb doble titulació: l’espanyola i l’alemanya. Es tracta del CFGM de Manteniment Electromecànic, un projecte únic a Catalunya gràcies a la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’empresa Elring Klinger i la Cambra de Comerç Alemanya per Espanya.

D’altra banda, a l’esdeveniment celebrat ahir a les instal·lacions del centre de formació també hi van assistir Josep Maria Soler, Coordinador Territorial d’FP a Tarragona, en representació de la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Sílvia Rodés.

Així mateix, es va comptar amb la presència de Josep Lluis Torres, inspector del centre, i d’Eva Canals, en representació de l’AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona).