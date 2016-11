La mobilitat preocupa els veïns del futur barri de la Budellera

ERC demana a l’Ajuntament que escolti als ciutadans i la CUP «s’oposa, denuncia i impugna el procediment seguit»

Carles Gosálbez

Actualitzada 22/11/2016 a les 10:13

L’Associació de Veïns de Llevant i la Plataforma Salvem la Llarga han presentat les corresponents al·legacions al pla urbanístic que preveu la construcció d’un nou barri a la Budellera que preveu 6.000 nous habitatges i una població d’entre 12.000 i 18.000 habitants en els pròxims anys. Partits polítics de l’oposició municipal com ERC i la CUP també s’han mostrat crítics. El futur barri creixerà en paral·lel a la línia de costa, la Via Augusta i l’A7, en l’espai comprés entre el Nou Estadi i l’extrem sud de la Llarga.



Els més de cinquanta folis que contenen les al·legacions de l’associació de veïns i de Salvem la Llarga mostren la preocupació i el rebuig a un creixement urbanístic que contempla el POUM. Es tracta d’un Pla Parcial que va ser aprovat inicialment el passat mes de setembre.



Els veïns lamenten que es preveu desenvolupar el Pla d’una sola vegada i demanen que es faci per parts, en funció de les necessitats que tingui la ciutat. «Això vol dir que s’urbanitzarà tot l’àmbit malgrat no haver-hi demanda actualment». Demanen que «es deixi sense efecte l’aprovació inicial i es facin com a mínim quatre polígons o unitats».



El col·lectiu de persones que ha redactat les al·legacions plantegen problemes de mobilitat, tenint en compte que el projecte contempla 125.000 desplaçaments diaris. «Aquest Pla Parcial no és viable perquè, entre altres coses, planteja que el 80 per cent dels desplaçaments cap a Tarragona seran per l’A7 i no per l’N340, preveu un nou enllaç amb l’autovia que no compleix la normativa del Ministeri de Foment i no té en compte la futura N-340 com a via urbana que uneixi els barris de Llevant», va manifestar Gemma Fusté, presidenta de l’Associació de Veïns. A més, els promotors de les al·legacions rebutgen «la utilització dels carrers de Cala Romana i Boscos com a carrils de connexió amb la N-340, incrementant-ne moltíssim la intensitat del trànsit als carrers de les urbanitzacions».



Els grups municipals d’ERC i la CUP s’han mostrat favorables als plantejaments dels veïns de l’entorn del futur nou barri. La formació republicana reclama diàleg amb els veïns de la ciutat i que es tinguin en compte les al·legacions que han presentat, mentre la CUP argumenta que aquest és «un projecte que, un cop desplegat, promourà edificacions molt agressives amb el territori, que se’n veurà afectat, i que comportarà la destrucció massiva de la massa forestal que envolta la ciutat de Tarragona, contravenint el principi de desenvolupament urbanístic sostenible».



Esquerra va manifestar, mitjançant el seu portaveu, Pau Ricomà, que «el creixement urbanístic és un tema de ciutat i no es pot tirar endavant un projecte d’aquestes dimensions amb el rebuig instal·lat entre la ciutadania». Aquesta formació creu que «estem parlant d’una urbanització 5 ó 6 vegades més gran que la Vall de l’Arrabassada en una zona de gran riquesa natural i paisatgística».



El partit republicà lamenta, com també l’Associació de Veïns, que el regidor d’Urbanisme no hagi presentat una maqueta com aquest col·lectiu li va demanar. ERC insta «l’equip de Govern a tenir en compte les al·legacions presentades pels veïns i a encetar vies de diàleg per cercar el màxim consens possible» i reclamen l’elaboració d’una maqueta que s’havia compromès amb els veïns per tal de facilitar la comprensió global del projecte i el seu impacte real».



En aquest context, els veïns expressen «el profund malestar amb l’actual Govern de la ciutat, i especialment amb el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, per no complir amb el compromís assumit verbalment d’exposar al públic una maqueta del Pla Parcial i ampliar el termini d’exposició pública i al·legacions per tal de donar l’oportunitat a la ciutadania d’entendre i conèixer millor com canviarà Tarragona».



Des de la CUP s’ha anat més lluny. La Candidatura d’Unitat Popular «creu necessari destacar que des de la regidoria d’Urbanisme que ocupa el conseller Milà no s’hagi considerat oportú mostrar públicament la documentació, redactada pel despatx Milà, en forma de maqueta, la qual cosa hauria ajudat la ciutadania a comprendre més i millor el projecte que desenvoluparan. Alhora, també denunciem que el període d’al·legacions no s’hagi prolongat com la societat ha reclamat, quan la llei li ho permet».



La CUP també s’oposa al Pla per considerar que «és totalment contrari a un desenvolupament urbanístic sostenible, respectuós amb el territori i amb l’avaluació real des d’una perspectiva global del municipi. Lamentem profundament una nova agressió al territori tarragoní, que es veurà greument afectat per la destrucció indiscriminada d’una important massa forestal que conforma un pulmó verd al llevant».