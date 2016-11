La Fundació Alverna és una realitat

L'Agrupament Escolta també ha aconseguit un local que s'adapta a les necessitats de les seves activitats pedagògiques

Mireia Pallejà

Actualitzada 22/11/2016 a les 20:58

L'Agrupament Escolta Alverna ha rebut l'acceptació de la Generalitat de Catalunya per tal de formar una Fundació. Aquesta serà l’entitat encarregada de gestionar el futur local i donar el recolzament i la cobertura necessària a l’Agrupament.



Per altra banda i després de vuit anys d'espera, l'Agrupament Escolta ha aconseguit posar fi a una etapa d'inseguretat, i ha anunciat que ja té un nou local on realitzar les seves activitats pedagògiques. El local es troba situat a la plaça de Sant Fructuós i el proper 17 de desembre a les 19 hores s'organitzarà una jornada de portes obertes per ensenyar a tots els pares, mares, antics i amics, el nou local de l’Agrupament.