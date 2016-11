ERC-MES-MDC denuncia que els directius municipals podrien cobrar sous de fins a 99.000 euros

La proposta afectaria a les empreses municipals i als organismes autònoms

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 12:05

El grup municipal d’ERC-MES-MDC mostra el seu desacord amb la proposta de l’equip de govern de la nova classificació de les empreses municipals de la ciutat, la qual contempla la possibilitat que els directius de dites companyies puguin arribar a cobrar fins a 99.000 euros l’any. El portaveu republicà, Pau Ricomà, titlla aquesta proposta de «desmesurada» i considera «que no es pot justificar de cap manera», ja que creu que és «inadmissible que es doni llum verda a cobrar sous desproporcionats» en la present situació econòmica.



La mesura que proposen PSC, PP i Unió s’empara en la llei de Racionalització i sostenibilitat de l’administració (LRSAL), la qual preveu la classificació de les empreses municipals en tres grups segons diferents criteris. ERC-MES-MDC denuncia que «els criteris que s’han fet servir per catalogar com a grup 1 sis empreses municipals i dos organismes autònoms són completament arbitraris», ja que asseguren que «no ens convencen les explicacions que se’ns han donat al respecte». Amb aquesta classificació les citades empreses i organismes podran tenir entre 4 i 10 directius, tal i com marca la normativa. Pel que fa a les escales salarials, l’equip de govern proposa que les empreses del grup 1 paguin sous de fins a 99.000 euros als seus directius.



El grup municipal votarà en contra d’aquesta proposta, que ha de passar per consell plenari per la seva aprovació. A més, els republicans recorden que l’Agrupació d’Interès Econòmic, que va néixer el desembre de 2013, es va crear per tal de reduir els costos de les empreses municipals. «No només no s’han reduït costos en aquests organismes sinó que s’han augmentat el nombre de consellers i ara es pretén pagar sous desorbitats als càrrecs directius», conclou Ricomà, que titlla aquesta situació d’«inadmissible».