Enxampen una furgoneta amb roba possiblement furtada dels contenidors de Roba Amiga

El vehicle estava estacionat a Sant Pere i Sant Pau

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 11:12

Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha enganxat aquest dimarts a les 00.15 de la matinada al barri de Sant Pere i Sant Pau una furgoneta plena de roba que podria haver estat robada dels contenidors de Roba Amiga o d’altres associacions amb finalitats benèfiques.



Els agents estaven realitzant un servei de vigilància a Sant Pere i Sant Pau quan van observar una furgoneta mal estacionada i plena de roba. En comprovar el titular de vehicle, els agents han comprovat que l’home té diversos antecedents per furt i robatoris. Davant la sospita que la roba podria haver estat sostreta dels contenidors de Roba Amiga o altres associacions amb finalitats benèfiques, els agents han immobilitzat el vehicle.



En el moment en què estaven retirant la furgoneta ha aparegut la propietària de la furgoneta, que no ha justificat la procedència del gènere. Els agents han informat la titular de les conseqüències que tindria el fet que es confirmés que la roba ha estat robada i de com la pot recuperar si no ha estat així. La Guàrdia Urbana ha aixecat acta d’immobilització, mentre que des de l’Oficina de Recepció de Denúncies han començat les investigacions per esbrinar si la roba ha estat robada.