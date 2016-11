Detingut per robar una targeta de Càritas a un treballador de Cafè Caliu

Imatge d'arxiu de Cafè Caliu, on persones sense sostre poden esmorzar.

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha pogut identificar el lladre després que aquest donés les seves dades a una perfumeria

EFE

Actualitzada 22/11/2016 a les 14:29

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut el presumpte lladre d'una targeta associada a Càritas que va donar les seves dades reals en una perfumeria per fer-se una targeta client després de gastar-se allà 60 euros.



El detingut hauria robat la cartera a un empleat de Cafè i Caliu, una cafeteria de Càritas Interparroquial en la qual serveixen esmorzars gratuïts a les persones amb necessitats, segons informa el consistori. Tot indica que l'empleat a qui li va ser sostreta la targeta va sospitar de la persona en qüestió perquè «tot i ser un home que no parla molt, el va entretenir parlant i mostrant-li papers».



Es dóna el cas que la targeta era nova i la víctima portava el número secret anotat en un paper a la cartera, per la qual cosa, segons informa el Diari de Tarragona, el lladre va poder treure 1.600 euros en set operacions a tres caixers i efectuar algunes compres. El detingut és Serigne Balle G., un ciutadà senegalès veí del barri de Torreforta acusat de furt, estafes bancàries i estafa.