Dansa contemporània tarragonina a l'escenari del Metropol

La companyia de dansa Im.Perfecta vol participar a l’activitat cultural de la ciutat amb les seves propostes

Redacció

Actualitzada 22/11/2016 a les 18:24

La companyia de dansa Im.Perfecta estrena el dia 2 de desembre al Teatre Metropol de Tarragona l'espectacle de dansa contemporànea i experimental Te has olvidado de ser.



Aquesta és una bona oportunitat per veure el segon treball de La.Imperfecta, una jove companyia tarragonina dirigida per la Raquel Méndez. Aquest nou grup de dansa vol participar a l’activitat cultural de la ciutat amb les seves propostes, tenint com a premisses el rigor de la dansa, la llibertat de la improvisació, la força de la joventut i els anys dedicats a la formació de ballarins a escoles de la ciutat.



L'espectacle que presentarán aquesta tardor compta amb la participació dels ballarins Jose Cuenca, Júlia Fernández, Raquel Méndez, Júlia Miralles, Álvaro Naranjo, Alexia Pascual i Paula Sánchez.