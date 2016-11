Patina sobre gel per Nadal a Tarragona

La plaça Jacint Verdaguer serà on s'instal·larà, un any més, la pista de gel

Actualitzada 21/11/2016 a les 15:39

Comerç i mercats de Nadal

Quan falta poc més d'un mes perquè el Nadal arribi, la ciutat de Tarragona ja comença a escalfar motors per celebrar les festes. El principal atractiu de la campanya nadalenca d'enguany és la instal·lació d'una pista de gel a la plaça de Jacint Verdaguer. A partir del 25 de novembre i fins al 8 de gener, tothom que ho vulgui podrà patinar a la pista per un preu de 7 euros. Alguns establiments de la ciutat repartiran tiquets de 2 per 1 per accedir a la instal·lació.Els horaris de la pista seran, del 25 de novembre al 21 de desembre, de dilluns a divendres de les 17 a les 21 hores, i per a grups concertats de les 10 a les 14 hores. Els dissabtes, diumenges i festius, l’horari serà d’11 a 21 hores. Del 22 de desembre al 8 de gener de 2017, l'horari serà d'11 a 21 hores.Un dels altres plats forts de la campanya serà l'encesa dels llums de Nadal. L’encesa de llums, organitzada pel Club dels Tarraconins, tindrà lloc el divendres 25 de novembre a la Rambla Nova, davant de la Font del Centenari, de les 17.30 a les 19.30 hores. L'acte comptarà amb l'actuació de les corals de l'Escola Municipal de Música de Tarragona, i aquest estarà conduït per Carles Carrasco, que també oferirà el seu repertori musical. L'enllumenat estarà obert del mateix dia 25 fins al 6 de gener, des de les 18 fins a les 23 hores cada dia. El cost econòmic és de 212.000 euros, assumit íntegrament per l’Ajuntament.D’altra banda, es desenvoluparan diverses activitats de dinamització comercial als barris i al centre, promogudes per entitats associatives comercials de Tarragona, amb el suport municipal de la conselleria de Comerç. Algunes de les activitats seran el segon concurs d’aparadors de Nadal, la música al carrer per dinamitzar el comerç, la recollida solidària de joguines per a la Creu Roja, la III gimcana dels voltants del Mercat i xocolatades de suport a la Marató de TV3, entre d'altres. A més, la campanya 'Aproxima't al Nadal' portarà als principals carrers comercials de la ciutat figures del Pare Noel i elfs.La Fira de Nadal estarà ubicada a la Rambla Nova, al tram dels castellers, del 25 de novembre al 23 de desembre. L’horari serà, de diumenge a dijous, de 9 a 21 hores, i divendres i dissabte, de 9 a 21.30 hores. Per altra banda, la Fira d’Artesania estarà ubicada a la Rambla Nova, al tram del Balcó del Mediterrani, i romandrà oberta del 3 de desembre al 6 de gener, de 10 del matí a 21 hores.La campanya de Nadal, dins la qual s'emmarquen aquestes activitats, porta enguany el nom de 'M'agradaria', i té com a imatge un estel dels desitjos.