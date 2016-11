L'AEQT premia els treballs de recerca d'estudiants de l'Arboç, Reus i Tarragona

Fátima Essalhi, Adrián Hernández i David Esteban han rebut els premis de recerca de secundària en Química 2016

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 17:37

La 18a edició del Premi de recerca en Química a Tarragona ha distingit amb el primer premi a Fàtima Essalhi, autora de l’estudi 'Química en context: les fibres i els colorants', que ha tutoritzat la professora Sònia Pérez a l’Institut L’Arboç de l’Arboç del Penedès. L’estudiant ha rebut 1.000 euros i l’Institut, 800 euros.



Aquesta ha estat la primera posició dels premis, patrocinats per l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), i que van ser lliurats el divendres 18 de novembre en un acte celebrat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili en el marc de la Setmana de la Ciència.



El segon premi ha estat per a Adrián Hernández amb el treball: 'El fred i la calor: una qüestió de química', tutoritzat per les professores Montserrat Vidal i Yolanda Lizano a l’Institut Josep Tapiró de Reus. En aquest cas, l’estudiant ha rebut 600 euros de premi, i el centre de secundària 400. En tercer lloc s'ha premiat a David Esteban, amb: 'Estudi experimental de la cinètica de diferents reaccions químiques', tutoritzat pel professor Josep M. Aliaga a l’Institut Comte de Rius de Tarragona. L’estudiant ha rebut 300 euros i el centre, 200.



A l’entrega van assistir-hi el rector de la URV Josep Anton Ferré, el secretari general de l’AEQT Ferran Huidobro, la degana de la Facultat de Química Iolanda Cesteros i la secretària de la Facultat Itziar Ruisánchez.