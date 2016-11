Gairebé deu anys després de tancar, la Tabacalera segueix deteriorant-se

La previsió és que l’edifici del Passeig de la Independència sigui la futura seu del Museu Nacional Arqueològic

Vidal i Barraquer va beneir la primera pedra



La primera pedra de l’edifici de la Tabacalera es va posar l’1 de juliol de 1923 i onze anys després començava la producció. L’acte va ser beneït per Vidal i Barraquer. L’immoble va acollir una de les empreses més important que mai ha tingut Tarragona. En algunes èpoques va arribar a tenir 800 treballadors.

En el curs del procés de construcció es va descobrir la Necròpoli Paleocristiana, considerada la més important de l’occident de l’Imperi Romà. Mossèn Serra Vilaró va dirigir l’excavació, posant en relleu la presència de restes mortuòries i sarcòfags d’època romana gran interès històric. Tot i que l’any 1927 una part de l’edifici ja podia entrar en servei, els treballs de construcció no es van donar per finalitzats fins al 1931.

Dintre de quatre mesos es complirà una dècada del tancament de l’edifici de la Tabacalera. Des de fa anys la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) reclama el trasllat del Museu Nacional Arqueològic (MNAT), únic de titularitat estatal de tots els de Catalunya, a l’immoble que va acollir aquesta popular fàbrica de la ciutat des del 1931 i fins al març del 2007, quan va tancar portes de manera definitiva.L’Ajuntament de Tarragona va incorporar al seu patrimoni l’edifici, de 40.000 metres quadrats, un any després, el 2008. Des de llavors, periòdicament es parla del futur trasllat del MNAT, un fet que s’està eternitzant en el temps.Només la part menys noble del conjunt d’edificis, la que coincideix amb l’avinguda Vidal i Barraquet, està en actiu. En aquest espai hi ha dependències municipals com la Capsa de Música, Tarragona Impulsa o la Biblioteca-Hemeroteca. La resta, la part més important, se deteriora de manera progressiva a falta de dotar-la d’un ús.Fa gairebé una dècada que el llavors delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabaté, va anunciar públicament que el MNAT es traslladaria a l’edifici de la Tabacalera i que en quatre anys la nova ubicació seria una realitat. Des de fa anys, l’Ajuntament també és partidari d’aquesta opció.Passen els anys i lluny de rebre les peces per ser exposades, l’edifici del Passeig de la Independència segueix inactiu i, el que és pitjor, comença a mostrar molts elements en vies de degradació progressiva. El manteniment que es fa de les instal·lacions és insuficient. Molts vidres estan trencats. En la major part, una xarxa impedeix l’accés de coloms, però en alguns casos aquesta no existeix o s’ha trencat. Fins i tot es detecten petits sectors de cornisa a punt de caure, canonades que agreugen la visió de l’estat de degradació del conjunt i finestres obertes que permeten que puguin entrar a l’interior de l’edifici persones i animals, amb el que això per representar.