Queda amb la parella per veure el gos malgrat tenir una ordre d'allunyament

La Guàrdia Urbana deté un home prop del carrer Vapor després que els veïns alertessin d'una parella barallant-se

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 13:22

Agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona van detenir, el passat dia 20, a les 23.45h. a un home com a autor d’un delicte de trencament de condemna. Segons informen des de l'Ajuntament de Tarragona, els fets van succeir després de rebre una trucada alertant que hi havia una parella discutint prop del carrer Vapor.



Un cop els agents van arribar al lloc dels fets, van identificar a les dues persones que es barallaven i a preguntes de la policia van explicar-los que estaven junts perquè el gos que estaven passejant era de tots dos i quedaven per veure’l.



Els agents, però, van comprovar que l’home tenia en vigor un ordre d’allunyament de més de 200 metres de la dona, per la qual cosa van procedir a la seva detenció per un delicte de trencament de condemna.