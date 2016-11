Concentració de suport aquest dimecres als encausats pel Cas Bershka

El judici comença aquest matí a Tarragona

El col·lectiu Cau de Llunes ha convocat aquest dimecres una concentració de suport als encausats pel Cas Bershka davant dels jutjats, a l’avinguda Lluís Companys. El judici comença aquest dimecres i continuarà demà. En el procés es jutjaran les denúncies creuades entre activistes feministes i agents de la Guàrdia Urbana.



El cas es remunta a l’any 2009 arran dels incidents ocorreguts davant d’una botiga de roba amb motiu d’una acció reivindicativa del col·lectiu Cau de Llunes. Els fets van acabar amb acusacions mútues per part dels agents de la Guàrdia Urbana i els activistes, entre els quals hi ha l’actual regidora de la CUP Laia Estrada.



Els tres activistes sol·liciten penes de presó i inhabilitacions per a tres dels agents implicats en els fets pels presumptes delictes de detenció il·legal, lesions, amenaces i vexacions. Per la seva banda, l’Ajuntament de Tarragona, el cos de la Guàrdia Urbana i la fiscalia acusen els activistes d’un delicte d’atemptat als agents de l’autoritat i els demanen dos anys de presó per a cadascuna.