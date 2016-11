Santa Teca recupera l'embutada, la festa del vi novell a Tarragona

La jornada tindrà lloc el porper 19 de novembre a la plaça del Fòrum i el carrer Ventallols

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 15:45

La plaça del Fòrum i carrer Ventallols seran l’escenari de la festa del vi novell a Tarragona, coneguda amb el nom d’embutada, que enguany recupera Santa Tecla amb una jornada cultural, patrimonial i festiva que se celebrarà el 19 de novembre de 9 a 20h. Els assistents podran degustar el vi de l’any de diferents cellers i conèixer l’embut, l’objecte que dóna nom a l’esdeveniment i que feien servir els tarragonins per beure el vi novell. A més, també es recrearà el procés d’obtenció del vi dels trulls instal·lats en algunes cases de la Part Alta.



L’esdeveniment comptarà amb la participació de 7 cellers elaboradors de la zona: Barbarà Forès (DO Terra Alta), Cellers Singulars -Mas del Botó, Vins Suñer, Celler Mas Bella- (DO Tarragona), Celler 9+, Celler NiNi i El Solà d’Ares. En els diferents estands instal·lats a la plaça del Fòrum els assistents podran tastar, entre d’altres, el vi de l’any. La jornada començarà a les 9h amb un esmorzar d’arengada, raïm i pa torrat i continuarà amb diverses activitats, música, jocs tradicionals i degustacions.



Per altra banda, la recreació de com s’obtenia antigament el vi que fermentava en els trulls es realitzarà al carrer Ventallols. En aquest carrer s’han localitzat tres trulls de gran capacitat on, probablement, en properes edicions hi fermentarà el raïm. L’explicació anirà a càrrec del tarragoní Jordi Bertran, gestor cultural, cronista i escriptor, i de Benito Báguenas, viticultor, restaurador i precursor de la recuperació de la festa de l'embut.