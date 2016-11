S'obren les inscripcions per participar en la 13ª Cursa de Sant Silvestre

Els participants es poden apuntar en l'esdeveniment per un preu de 12 o 14 euros fins el 27 de desembre o fins arribar a 2.017 participants

Actualitzada 08/11/2016 a les 10:13

Ja estan obertes les inscripcions per participar a la 13ª BBVA Cursa Sant Silvestre de Tarragona, que tindrà lloc el 31 de desembre a les 17.15 amb sortida des del Port de Tarragona. Aquells que vulguin prendre part d’aquesta cursa de 6,5 quilòmetres organitzada per Tarragona Fondistes poden apuntar-s’hi per un preu de 12 euros fins el 24 de desembre, i per 14 euros del 25 al 27 de desembre. Les llistes es tancaran el 27 de desembre o quan s’arribi a 2.017 participants.La BBVA 13a Cursa de Sant Silvestre és una cursa solidària amb la Fundació Bonanit. D’aquesta manera, totes aquelles persones que ho desitgin podran fer aportacions al «pitrall 0» en el moment de fer la inscripció. Les inscripcions es poden realitzar a través d’Internet en aquest lloc web