La TAP es convertirà en el Gran Circ dels Reis Mags del 6 al 8 de gener

Els productors del festival de circ Elefant d’Or de Figueres porten a Tarragona un muntatge inèdit amb 44 artistes internacionals

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 14:19

La Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona es transformarà els dies 6, 7 i 8 de gener en el Gran Circ dels Reis Mags. L’espectacle comptarà amb 44 artistes internacionals i dotze atraccions de les principals disciplines circenses, i està pensant eminentment per a un públic adult i jove. «Volem reivindicar el circ de qualitat en contraposició a la mediocritat i trencar l’estereotip que el circ és per a nens», ha afirmat Genís Matabosch, director de Circus Arts Foundation i productor del reconegut Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, l’Elefant d’Or.



Aquest espectacle inèdit portarà a la TAP artistes de primer nivell de països com la Xina i Mongòlia, amb música en directe i una gran posada en escena. «Arribem a Tarragona amb la voluntat de quedar-nos-hi», ha subratllat el promotor. Les entrades de les cinc representacions programades ja s’han posat a la venda a través d’Internet a uns preus que oscil·len entre els 10 i els 35 euros.



La fundació Circus Arts Foundation nascuda a Figueres ha triat Tarragona com la seu de la seva tercera producció a Catalunya. Després d’impulsar el festival Elefant d’Or a Figueres i el Gran Circ de Nadal de Girona, aquesta entitat porta un nova proposta a la TAP per «reivindicar el circ de qualitat i excel·lència en contraposició a la mediocritat», segons el seu responsable, Genís Matabosch.



El Gran Circ dels Reis Mags neix amb la voluntat d’ampliar l’oferta de grans circs de Nadal organitzats a les principals ciutats europees. «Volem afegir un element clau en l’agenda de Nadal i transformar part dels hàbits i costums dels tarragonins», ha explicat el seu impulsor, qui ha manifestat la voluntat de consolidar el projecte i mantenir-lo en el futur a la ciutat.



Matabosch ha subratllat l’àmplia tradició circense de la plaça de braus tarragonina, històricament destacada, segons ha explicat, per la bona comunicació ferroviària existent i per l’arribada de grans companyies eqüestres de circ per via marítima. «Aquest plaça va ser, des del seu origen, escenari de les majors companyies de circ d’arreu del món amb l’actuació de grans artistes com el gran pallasso domador Vladimir Durov, de Rússia», ha indicat.



El Gran Circ dels Reis Mags oferirà un total de cinc representacions els dies 6, 7 i 8 de gener. La plaça s’adaptarà per tal d’oferir un muntatge de gran qualitat, amb un màxim de 2.000 espectadors, amb dotze atraccions de vuit països. Està adreçat a tots els públics, però sobretot al públic adult i adolescent. Amb un cost de 200.000 euros, esdevindrà una de les produccions escèniques més ambicioses del 2017 a Catalunya.



La TAP es convertirà en un gran circ estable que comptarà amb la participació de 44 artistes amb alguns dels números estrella dels circs estatals de Mongòlia, la Xina i Ucraïna. L’espectacle comptarà amb la presència del duo d’acròbates Vladimir i el malabarista Gumeniuk d’Ucraïna, el quintet de monociclistes xineses amb llançaments de tasses o la troupe de saltadors a la bàscula de Mongòlia Zola, un referent mundial en aquesta disciplina.



Les més de dues hores de muntatge també permetran gaudir del trio Campa, considerats els millors pallassos musicals dels Estats Units, així com de l’ensinistrador d’aus Juan Gutiérrez o la Troupe Assa de volteig olímpic a cavall. La pista de la TAP es tenyirà de l’atmosfera d’un mercat àrab per acollir ballarines sorgides de contes de Les Mil i Una Nits i endinsarà a l’espectador a l’exotisme del país de Ses Majestats. Tot plegat, comptarà amb l’acompanyament musical en directe de l’orquestra dirigida per Vincent Guibert.