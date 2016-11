L'Ajuntament  i l'Obra Social “La Caixa” signen un conveni per garantir l'alimentació infantil

Impulsen el programa 'Dinem a l'escola', el qual garanteix un àpat equilibrat diari als nens de famílies en situació de pobresa

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 10:30

L’Ajuntament de Tarragona i l’Obra Social “La Caixa” han signat aquest matí un conveni de col·laboració per impulsar i col·laborar amb el programa Dinem a l’escola, el qual garanteix un àpat equilibrat diari als nens i nenes de famílies amb dificultats econòmiques. Els encarregats de fer efectiu aquest acord han estat l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el director d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià.



Aquest acord permetrà complementar el programa per garantir l’alimentació infantil durant tot l’any que impulsa l’Institut Municipal de Serveis Socials, el qual el 205 va comptar amb 1.386 beneficiaris. En període escolar, les ajudes municipals complementen les beques menjador que concedeix la Generalitat. Durant les vacances escolars també es garanteix l’alimentació a través de convenis establerts amb les entitats socials de la ciutat.



Ballesteros ha agraït el compromís i la col·laboració que l’Obra Social “La Caixa” ofereix any rere per pal·liar problemàtiques socials com les de la situació de famílies en risc d’exclusió. Per la seva banda, Macià ha reiterat el compromís de “La Caixa” amb Tarragona i ha agraït al consistori la possibilitat de col·laborar en els seus programes socials.