En Comú Podem sol·licita la compareixença de Méndez, Cardenal i Blanco davant del Congrés

Precisament Cardenal ha anunciat que deixarà el càrrec en els propers dies

Actualitzada 08/11/2016 a les 16:01

El grup parlamentari d'Unidos Podemos-En comú Podem.-En Marea ha entrat a registre del Congrés dels Diputats aquest migdia una sol·licitud de compareixença del ministre de Cultura i Esports, Íñigo Méndez, davant de la Comissió de Cultura perquè informi sobre els motius pels quals s'han ajornat els Jocs Mediterranis previstos pel 2017.El grup parlamentari demana també les compareixences del president del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal –qui precisament, ha anunciat que deixarà el càrrec en els propers dies–, i del president del Comitè Olímpic Español, Alejandro Blanco per tal que expliquin també, davant la cambra, els arguments que justifiquen l'ajornament de l'esdeveniment.La sol·licitud de compareixença ha estat signada pel diputat tarragoní del grup, Fèlix Alonso –qui també és alcalde d'Altafulla– i del portaveu adjunt, Xavier Domènech. Convé recordar que Alonso ja va anunciar dilluns que demanaria responsabilitats polítiques per la decisió. Com a alcalde d'Altafulla, una de les poblacions que serà seus dels Jocs Mediterranis, es va mostrar molt crític amb l'ajornament. La sol·licitud de compareixença s’ha presentat quan faltaven deu minuts per la una del migdia d'aquest dimarts.