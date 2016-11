El Govern acusa l'Estat d'«incompliment flagrant» amb Tarragona

La consellera de la Presidència lamenta que l’Estat no hagi mogut «ni un sol dit» per una quantitat «irrisòria» de 13 MEUR

Actualitzada 08/11/2016 a les 16:05

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha lamentat «l’incompliment flagrant» del govern espanyol amb els Jocs Mediterranis de Tarragona que han portat a ajornar aquest esdeveniment esportiu fins al 2018. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, Munté ha contraposat el compliment de les administracions catalanes amb l’actitud del govern de Rajoy que, segons Munté, «no ha mogut ni un sol dit». Davant d’aquesta situació, Munté ha explicat que el Govern demana explicacions al govern espanyol i que compleixi perquè els Jocs es puguin celebrar. En aquest sentit, la consellera ha lamentat que no s’hagi pogut tirar endavant per una quantitat «irrisòria» de 13 MEUR.



Munté ha defensat que les administracions catalanes han fet la feina i han complert els seus compromisos «malgrat les enormes dificultats de context», referint-se a l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Barcelona i el Govern. I ho ha contraposat amb l’actitud del govern espanyol que «no ha mogut ni un sol dit» provocant l’ajornament de l’esdeveniment fins al 2018.



Segons la consellera de la Presidència, «l’excusa» de l’executiu de Rajoy no pot ser que hagi estat en funcions durant 300 dies, perquè segons ella, les obligacions amb aquesta qüestió venen d’abans i s’haurien pogut fer efectives.



Finalment, Munté ha qualificat la situació de «greu» i ha confiat que es pugui refer l’acord i les complicitats «al més aviat possible» i que arribin els diners necessaris. Es tracta d’uns 13 MEUR, una quantitat que ha titllat «d’irrisòria» per l’Estat.



L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va evitar aquest dilluns parlar de fracàs per l’ajornament dels Jocs i va apuntar, tal con ha fet el Govern, a l’executiu en funcions de Rajoy. Ballesteros té previst reunir-se aquest dijous amb el ministre d’Educació, Cultura i Esports, Iñigo Méndez de Vigo, per abordar la qüestió.