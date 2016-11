Cancel·lat l'espectacle infantil del Mag Gerard

Després d'ajornar-se per malaltia, s'anul·la per impossibilitat de l'agenda

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 13:52

L’espectacle del Mag Gerard Màgia per deixar-te bocabadat, inclòs en la programació de Tardor de Teatres de Tarragona queda finalment cancel·lat. Després que l’espectacle s’ajornés per malaltia, finalment l’artista no el durà a escena per la impossibilitat de l’agenda.



El retorn de l’import de les entrades adquirides es farà de dues maneres. Si la compra es va fer de forma presencial, caldrà dirigir-se a les Taquilles del Teatre Metropol -en horari habitual, a partir de demà dimecres- i es retornarà l’import. Si la compra es va fer online, els espectadors rebran l’import a través d’una devolució automàtica en el mateix número de compte on les van adquirir.