Ballesteros: «No tinc la sensació d'haver fracassat, els Jocs es faran l'any 2018»

L’alcalde de Tarragona reconeix que encara no té confirmada l’aportació econòmica del govern, però confia en la bona predisposició del ministre per poder celebrar l’esdeveniment esportiu l’any 2018

Actualitzada 08/11/2016 a les 08:16

«El responsable sóc jo»

El pacte de govern

«La Generalitat està alineada amb el projecte»

L’alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador de Tarragona 2017, Josep Fèlix Ballesteros, es va reunir ahir al migdia amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per exposar-li les raons de la decisió de posposar els Jocs Mediterranis l’any 2018. Ballesteros va visitar el Palau de la Generalitat acompanyat del coordinador general dels Jocs, Javier Villamayor i del president del COE, Alejandro Blanco. Per part de la Generalitat, van acompanyar a Puigdemont, la consellera de la Presidència i portaveu Neus Munté i el Secretari general de l’Esport, Gerard Figueras. L’alcalde va assegurar que Puigdemont i tot el govern està compromès amb l’esdeveniment esportiu. «La Generalitat està alineada amb el projecte, i ho ha demostrat sempre amb les inversions que ha fet. Mai podré agrair el seu suport», va comentar Ballesteros, durant la compareixença d’ahir. El calendari de trobades s’anirà succeint en una setmana que culminarà dijous a Madrid, en una reunió amb els mateixos actors, però a la seu del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, amb el seu titular, Íñigo Méndez Vigo.

Una reunió en la qual també hi participarà el primer tinent d’alcalde de l’ajuntament, el popular Alejandro Fernández.

«Jo sóc el responsable de l’ajornament», explicava ahir a la tarda l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, després de fer oficial el canvi de data dels Jocs Mediterranis, en una roda de premsa multitudinària, en la qual va estar acompanyat del president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco. L’esdeveniment esportiu se celebraran l’any 2018, entre el 22 de juny i l’1 de juliol. Però de fracàs no se’n va sentir parlar. «No tinc la sensació d’haver fracassat, perquè els Jocs es faran i el Comitè Internacional ens els hagués pres si no hi hagués cregut», assegurava l’alcalde i president de la Fundació 2017. Ballesteros va responsabilitzar de l’ajornament al govern en funcions que hi ha hagut a Madrid durant aquests últims deu mesos, després de no haver fet realitat la inversió de 12 milions d’euros, 3 per la piscina olímpica i 9 de pressupost operatiu.«Les ganes, la il·lusió i la confiança estan intactes», assegurava Ballesteros, qui va afegir que el Comitè Internacional ha ratificat el suport cap a l’equip organitzador dels Jocs Mediterranis. «Fins i tot ens ha felicitat i ha valorat positivament la feina feta fins ara», comentava. És per això que l’alcalde va assegurar que no hi haurà ni cap canvi ni cap dimissió en l’equip de treball que fins ara ha encapçalat l’esdeveniment. Per la seva banda, el president del COE, Alejandro Blanco, va explicar que el Comitè Internacional –òrgan encarregat de donar el vistiplau a l’ajornament– ha entès a la perfecció la complicada situació política i econòmica que viu el país actualment. També va destacar el suport que el Comitè Internacional ha mostrat sempre cap als organitzadors d’aquest esdeveniment. «Tarragona té credibilitat», afirmava, convençut, Blanco.L’alcalde Ballesteros, només seure a la seva cadira i encendre el micròfon, va voler explicar perquè no va comparèixer fins ahir. «Ahir, –diumenge pel lector–, el Comitè Internacional va prendre la decisió d’ajornar els Jocs. Fins ahir, no hi havia concreció. Havíem de ser prudents i esperar», explicava Ballesteros, qui va narrar el timing dels fets succeïts els últims dies.L’alcalde va explicar que ell, Blanco i Villamayor, –coordinador general dels Jocs–, van viatjar a Orà el dia 3 i 4 de novembre amb la intenció d’exposar al Comitè Internacional la situació actual de l’esdeveniment. «Vam explicar, amb total sinceritat, que encara no teníem concrecions econòmiques per part del govern de l’Estat», narrava Ballesteros, qui va afegir que el Comitè Internacional va proposar tres escenaris possibles davant d’aquesta manca de finançament. El primer era renunciar de manera definitiva als Jocs, que va ser descartada de seguida i la segona era mantenir la data del 2017. «Aquest escenari no era literalment impossible, però té molts riscos», explica Ballesteros. Finalment, els tres actors van acordar que els Jocs s’ajornaven l’any 2018. L’alcalde va assegurar que havia de ser el Comitè Internacional l’encarregat de comunicar l’acord.Ahir al matí, Ballesteros es va reunir amb els portaveus dels altres grups municipals per donar la cara i explicar la situació actual de l’esdeveniment i va fer un «periple» per les institucions, com la Generalitat i les Diputacions implicades. Tot i així, Ballesteros va reconèixer que no va tenir temps d’informar a tots als ajuntaments seus dels Jocs, però que ho faria avui mateix. «L’alcalde de Reus i el de la Selva del Camp són alguns dels que estan informats, i m’han traslladat el seu suport. Fins i tot, m’han dit que és millor així», deia l’alcalde.Per altra banda, Ballesteros va demanar disculpes als mitjans de comunicació per no haver pogut donar informació a temps real, ja que «havia de fer front a les obligacions institucionals i burocràtiques que comporta el tema».El president del COE, Alejandro Blanco, amb un posat seriós en comparació amb l’alcalde de Tarragona, va explicar que, en la carta on s’anunciava l’ajornament enviada per Amar Addadi, president del Comitè Internacional, es destacava «la credibilitat de la ciutat i la comprensió per la complicada situació econòmica del govern central». A més, va afegir que el ministre d’Educació, Cultura i Esport, Méndez de Vigo també ha mostrat el seu suport a l’organització i que ha emplaçat a l’equip a reunir-se amb ell el proper dijous a Madrid. Ara bé, que l’Estat inclogui la partida pressupostària per poder celebrar l’esdeveniment esportiu l’any 2018 també és una «intuïció» de l’alcalde, ja que, de moment, no existeix cap document per part del govern central que es comprometi als 9 milions d’euros. «No sabem quan arribaran els diners, però tenim confiança», deia Ballesteros.La conseqüència més destacable de l’ajornament és el sobrecost que aquest causarà. «Tarragona no ho pagarà», assegurava Ballesteros, que es mostrava segur del que deia. Entre el sobrecost de l’ajornament es troba la renovació del contracte de la plantilla que treballa per l’esdeveniment i les despeses del merchandising, entre altres. «No serà cap xifra astronòmica, actuarem en conseqüència», assegurava Ballesteros, que no va descobrir qui farà front a aquestes despeses. De moment, però, l’organització encara no ha quantificat el sobrecost i tampoc sap que es farà amb els articles de merchandising que porten estampat el 2017. Pel que fa als equipaments, Ballesteros va assegurar que els timings es mantenen i que s’aprofitaran per portar a terme altres competicions.«Organitzarem els millors Jocs Mediterranis de la història», va dir Alejandro Blanco, qui va afegir que no va ser difícil que tots els actors implicats en aquest projecte entenguessin la situació política actual. «Si el Comitè Internacional no tingués confiança cega en Tarragona, ja els hi haguessin pres, ja que tenim un antecedent l’any 2013, quan el Comitè va decidir traslladar els Jocs de Volos (Grècia) cap a Turquia», va assegurar Blanco. El president del COE va considerar que les noves dates de l’esdeveniment, –del 22 de juny a l’1 de juliol–, són bones i que el Mundial de Futbol, que coincidirà amb els Jocs, no afectarà l’esdeveniment tarragoní.«Hem fet el que calia fer i Tarragona decidirà després de viure uns grans Jocs», va apuntar Ballesteros en al·lusió a un possible càstig electoral. A més, va opinar que la imatge de la ciutat no se’n veurà ressentida perquè no ha renunciat a organitzar els Jocs com sí que va fer la ciutat grega de Volos amb els Jocs del 2013. Tot i això, va defensar que, si la ciutat se’n ressent, la seva imatge «quedarà restaurada amb uns grans Jocs», a la vegada que va destacar com una gran fita l’elevada inversió pública en equipaments que han aconseguit i que quedaran per sempre.Ballesteros va mostrar valentia davant dels mitjans de comunicació i va dir una frase que va deixar sorpresos a tots els presents. «Si busqueu un responsable, aquest sóc jo. Estic convençut del que estic fent. No hem fallat ni en voluntat ni en el treball», va dir. L’alcalde es va mostrar convençut de l’èxit que tindran els Jocs l’any 2018, «llavors podreu valorar correctament la feina feta», explicava Ballesteros. L’alcalde va admetre que podrien haver demanat un crèdit per resoldre la situació, però que ho va descartar pel compromís de no assumir més endeutament.Per la seva banda, Blanco va assegurar rotundament que mai s’havia plantejat, ni per part de Ballesteros ni per part del COE, l’opció de renunciar definitivament als Jocs. «Ens agraden les coses ben fetes i tenim el compromís de fer-ho bé. Aquesta és l’única veritat. Els tarragonins haurien de sentir-se orgullosos de la manera de treballar per part de l’Ajuntament i del comitè organitzador», va etzibar Blanco.Davant la possibilitat del trencament del pacte de govern entre el PSC i PP, després que el govern central no concretés el finançament necessari per poder celebrar els Jocs. Ballesteros va assegurar que l’acord amb Alejandro Fernández (PP) no només plantejava aquest projecte estrella, i que n’hi havia d’altres importants, com el Marca Ciutat. «Per tant, l’acord tira endavant i no es trencarà res», assegurava Ballesteros, qui va afegir que «em consta l’esforç i el treball que Fernández ha fet durant tot aquest temps per aconseguir el finançament necessari».L’alcalde també va assegurar que el termini per materialitzar el compromís de l’Estat arribarà quan s’aprovin els pressupostos. De moment, Ballesteros va dir que demanarà al Ministre d’Hisenda que prolongui un any més els beneficis fiscals dels espònsors per tal de no perjudicar a les empreses patrocinadores. De moment, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports va expressar ahir, a través d’un comunicat, el seu suport a la decisió del comitè organitzador dels Jocs Mediterranis d’ajornar la seva celebració a Tarragona fins al 2018. Per al Ministeri, uns jocs internacionals tenen la suficient «transcendència» com perquè totes les institucions que hi participin es prenguin un temps addicional i aconsegueixin que la seva celebració sigui «un gran èxit per a Espanya».L’alcalde Ballesteros també va respondre a les diferents qüestions que van plantejar els grups de l’oposició després de la Junta de Portaveus. Ballesteros va assegurar que no hi haurà cap dimissió per part de cap membre de l’equip organitzador i va descartar una possible consulta a la ciutadania per saber si estan a favor o en contra de celebrar els Jocs. En canvi, l’alcalde va mirar amb bons ulls la moció presentada per Ciutadans, que demanava crear una comissió de seguiment amb representants dels grups municipals per l’esdeveniment esportiu.