A presó el jove que va apunyalar un menor d'edat a la plaça dels Carros

El jutge de guàrdia li imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa

Redacció

Actualitzada 08/11/2016 a les 15:03

El noi de 19 anys que va apunyalar amb arma blanca a un menor de 16 el dijous passat a la plaça dels Carros ingressarà a presó, tal i com ha ordenat el jutge de guàrdia de Tarragona. Al jove, d'origen marroquí i veí de Tarragona, se l'imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa i se l'imposa presó provisional i sense fiança.



Els fets es van produir el passat dijous a la nit quan els dos joves es van barallar violentament per una discussió de diners a la plaça dels Carros, quedant ambdós ferits per arma blanca. El condemnat a presó va apunyalar al menor al pit, en una zona molt propera al cor. Per altra banda, el noi de 16 anys va clavar l'arma blanca al seu agressor fins a set cops a la mandíbula, les mans, les cuixes i l'orella. El major d'edat va ser atès en el lloc dels fets pel SEM i traslladat a Santa Tecla per realitzar-li les cures. Per altra banda el menor, que havia marxat del lloc dels fets, va ser traslladat al Joan XXIII per realitzar-li les primeres cures i posteriorment el van deixar ingressat a Santa Tecla.



El jove de 16 anys va declarar davant la Fiscalia de menors que ell va ser agredit primer amb una navalla. Tot i que el detingut va reconèixer aquests fets, va afirmar que el menor va ser qui va iniciar la baralla i ell només es va defensar. En base a les lesions de la víctima i les incongruències de la seva declaració, el magistrat expressa que no veu creïble la seva versió, per la qual cosa ha ordenat el seu ingrés a presó.