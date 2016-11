Un desconegut registra el domini Tarragona2018.cat

En el portal l'autor publica frases iròniques amb motiu de l'ajornament dels Jocs

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 13:57

Una persona desconeguda ha registrat el domini Tarragona2018.cat, que ha creat en forma de rèplica a la pàgina original de Tarragona2017.cat, encapçalada pel logotip dels Jocs Mediterranis, i publica frases iròniques amb motiu de l'ajornament dels Jocs.



La pàgina web Tarragona2018.cat és una rèplica de la pàgina original de Tarragona2017.cat, encapçalada pel logotip dels Jocs del Mediterrani.



No obstant això, compara els Jocs amb la catedral de Tarragona i l'aparcament Jaume I de la ciutat, dues grans obres inacabades.



«Hi ha estudiants -ironitza- que fan un any sabàtic. Hi ha esdeveniments esportius que després de cinc anys sabàtics es posen a treballar».



El registre d'aquest domini deixa fora el web veritable dels Jocs del Mediterrani i es va comprar divendres passat, el mateix dia en què es va aprovar l'ajornament a l'assemblea del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis celebrada a Orà (Algèria).



També s'ha ocupat ja el perfil de Tarragona 2018 a la xarxa social Twitter, en aquest cas no en clau de mofa