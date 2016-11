Tarragona és la vuitena província en pares amb permís de maternitat

Segons la Seguretat Social ha baixat un 3,11 per cent els permisos concedits a les mares el 2016

Els permisos per maternitat que el Ministeri de Treball ha concedit no sempre han estat gaudit per la mare. A Tarragona, 83 del total de 3.523 concessions del 2016, qui s’ha beneficiat ha estat el pare. Aquesta xifra (la de pares que han gaudit del permís concedit a la mare) ha augmentat espectacularment el 2016, ja que representa un 45,61% respecte als 57 casos que es van registrar el 2015.



Aquesta dada és sorprenent, especialment si la comparem amb les altres demarcacions catalanes, ja que a Girona la xifra de pares que han gaudit del permís per maternitat ha experimentat un descens del 5,17%, a Lleida la baixada és del 20% i a Barcelona es va registrar també un augment, però només ha estat d’un 10 per cent.



Això revela que la província de Tarragona ocupa el vuitè lloc a Espanya dins aquesta circumstància familiar després de Terol, Cantàbria, Sòria, Albacete, Toledo, Ourense i Ceuta.



Els permisos demanats a la Seguretat Social per paternitat i maternitat a Tarragona han baixat entre un 3% i un 4% entre gener i setembre del 2016, segons les dades facilitades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. En els primers nou mesos de l’any en curs s’han demanat 3.523 permisos per part de les mares que han tingut un nadó, el que representa una baixada d’un 3,11 per cent respecte al mateix període de l’any passat. En el cas de peticions realitzades directament pels homes, el descens ha estat del 3,96 per cent, amb un total de 3.300 peticions, 136 casos menys que en el 2015.



Aquests permisos de maternitat han representat una despesa de poc més de 19 milions d’euros als contribuents, una xifra inferior en un 6,16% a la que es va registrar l’any passat. En el cas dels permisos de paternitat, la quantitat de prestacions rebudes pràcticament s’ha mantingut, amb una lleugera baixada del 0,60 per cent (2,97 milions d’euros el 2015 / 2,95 milions d’euros el 2016).



Pel que fa a les prestacions que s’han atorgat a famílies nombroses de Tarragona, les xifres recopilades per la Seguretat Social indica que ha experimentat una baixada del 5,7% respecte al mateix període del 2015 (Gener-Setembre), amb 449 casos. En aquest aspecte, la demarcació es troba en un nivell mitjà-alt al rànquing de l’Estat.