L'oposició demana dimissions i una consulta a la ciutadania per l'ajornament dels Jocs

Aquest migdia, el president Puigdemont es reunirà amb l’alcalde Ballesteros

Actualitzada 07/11/2016 a les 11:48

Preguntes sense respostes. Això és el que han trobat aquest matí, durant la Junta de Portaveus, els diferents grups de l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona, respecte a l’ajornament dels Jocs Mediterranis per l’any 2018, que va anunciar el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco. Quin cost tindrà l’ajornament, qui l’ha demanat i quin valor té el pacte PSC-PP han estat les preguntes més freqüents per part dels portaveus de l’oposició. Però, segons el seu testimoni, l’equip de govern no ha aclarit res. De fet, tant l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, com el tinent alcalde, Alejandro Fernández, han sortit per la porta del darrere per evitar trobar-se amb els mitjans de comunicació.



La més dura ha estat Arga Sentís, portaveu d’ICV-EUiA, que ha demanat la dimissió del coordinador general dels Jocs Mediterranis, Javier Villamayor, perquè «fins fa quatre dies ens deien que tot anava bé, i ara resulta que no. O ens han enganyat o no s’enteren. Tant si és una cosa com si és l’altra és innadmisible. Per això demanem la dimissió del responsable», ha explicat Sentís. La portaveu dels verds també ha fet esment al pacte de govern entre PSC i el PP. «Si darrere de l’acord hi havia la viabilitat dels Jocs, ara emplacem a Ballesteros a trencar el pacte, per passar a fer polítiques socials, en lloc d’intentar fer història».



Per la seva banda, Laia Estrada, portaveu de la CUP, ha estat la primera a sortir de la Junta de Portaveus. Estrada ha definit «d’inacceptable» la situació, ja que «per nosaltres, l’excusa de la no arribada dels 12 milions d’euros per part de l’Estat, és només una excusa que li ha vingut bé al govern municipal. Però aquesta no és la causa de l’ajornament». La portaveu de la formació anticapitalista ha assegurat que «és la crònica d’un fracàs anunciat» i ha retret al govern que, «l’any 2015, tant la CUP com ICV-EUiA ja va demanar aturar els Jocs i ens van dir que era impossible». Per últim, Estrada ha demanat al president Puigdemont, –que es reunirà aquest migdia amb Ballesteros–, a no donar suport als Jocs. La CUP no descarta demanar dimissions.



Albert Abelló, portaveu de CDC, ha destacat la importància de saber qui ha estat el responsable de l’ajornament, ja que «això comportarà uns costos econòmics i d’imatge». Abelló s’ha mostrat preocupat per saber qui farà front als compromisos amb els hotels de PortAventura i del tema de merchandising.



La sorpresa ha arribat amb ERC, quan el seu portaveu, Pau Ricomà, ha demanat portar a terme una consulta per preguntar al a ciutadania si hi ha voluntat de celebrar els Jocs Mediterranis l’any 2018. «Sempre hem estat conscients que el pla director no s’estava seguint. Ens acusaven de sabotejadors, quan l’únic que hem fet és advertir», ha assegurat Ricomà. Finalment, el portaveu d’ERC ha etzibat que «si jo fos l’alcalde, dimitiría, i si fos Villamayor, em retiraría de la política».



L’últim en comparèixer davant dels mitjans ha estat Rubén Viñuales, portaveu de Ciutadans, que ha filtrat algunes informacions de la Junta de Portaveus, com per exemple, que l’equip de govern ha fet responsable de l’ajornament la manca dels 9 milions d’euros que havia de donar l’Estat espanyol. Segons Viñuales, «avui és un dia trist per la ciutat, perquè volíem que els Jocs fossin una oportunitat per posar Tarragona el món, i la imatge que estem donant és dolenta». Per altra banda, el portaveu dels taronges, va destacar les despeses que suposarà l’ajornament. «La gestió no ha estat bona, però ara hem de ser conscients que no podem desistir dels Jocs, perquè encara seria pitjor», ha assegurat Viñuales. Ciutadans ha presentat aquest matí una moció que demana crear una comissió de seguiment, en la qual hi hagi representats tots els grups municipals del consistori, «per tal d’estar informats a temps real», explica Viñuales, que va afegir que «ens sentim enganyats, però ara toca treballar pels Jocs, després ja demanarem responsabilitats».