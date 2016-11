Es presenta a Tarragona la XIII Mostra de Cinema Espiritual

CaixaForum Tarragona acollirà la projecció de dues pel·lícules, el 15 i 23 de novembre respectivament

Redacció

Actualitzada 07/11/2016 a les 18:31

El director general d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Enric Vendrell, presentarà demà dimarts a Tarragona, la XIII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, juntament amb el mossèn Peio Sánchez, responsable de continguts de la Mostra. L’acte tindrà lloc demà dimarts 8 de novembre, a les 12 hores, al CaixaForum Tarragona.



La XIII Mostra de Cinema Espiritual ha programat 20 pel·lícules seleccionades amb un doble objectiu: fer visible la gran diversitat religiosa del país i afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. A Tarragona es projectaran dues pel·lícules: Si Déu vol i Aprenent a conduir. La programació del certamen arriba enguany també a Barcelona, Girona, Lleida, Blanes, Cerdanyola del Vallès, Terrassa i Vilassar de Mar, així com a sis centres penitenciaris del país, gràcies a la col·laboració de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia.



Durant la roda de premsa es presentarà també el nou portal Cinema espiritual i de les religions, on es pot trobar informació sobre la Mostra i sobre el Fons filmogràfic de les religions elaborat per la Direcció General d'Afers Religiosos.



La Direcció General d'Afers Religiosos encapçala, des del 2014, l’organització de la Mostra de Cinema Espiritual, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l’Obra Social "la Caixa" i, enguany, els cinemes Verdi.