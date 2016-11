El vigilant jurat ferit a Parc Central serà distingit per la seva actuació

El van operar d’una fractura de tíbia en caure per unes escales amb un menor a qui detenia per robatori amb violència

Actualitzada 06/11/2016 a les 21:19

Un vigilant jurat que va resultar ferit durant una detenció al centre comercial Parc Central rebrà demà una distinció per part de la Unitat Territorial de Seguretat Privada, que depèn del Cuerpo Nacional de Policia. El judici sobre aquest cas s’ha celebrat fa pocs dies al Jutjat de Menors de Tarragona, i s’està a l’espera d’una sentència que no trigarà a dictar-se.



Els fets que van originar les lesions de C.G., empleat de la seguretat que vol romandre en l’anonimat, es van produir al novembre del 2015. Aquell dia, agents de la Guàrdia Urbana li van comunicar que un dels joves que acostumava a ser-hi al centre comercial a les tardes havia robat i agredit a una dependenta de la botiga Pull & Bear de Tarragona. Es va dirigir al grup de nois, amb dos companys, tots tres van anar a les escales on una vintena de menors (d’uns 17 anys), acostumaven a reunir-se cada tarda. La persona que es buscava es trobava entre ells. Així que va procedir a detenir-ho, però el grup de joves va intentar impedir-ho iniciant-se una multitudinària baralla que va acabar finalment amb la detenció del noi a qui requeria la policia. Al llarg d’aquell forcejament, explica C.G., «tots dos vam caure per les escales. I tot i que em vaig trencar la tíbia per tres llocs en aquella batussa, no el vaig deixar anar».



Posteriorment als fets, C.G. va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII, on se’l va intervenir quirúrgicament i se li col·locaren vuit claus a l’os de la cama afectat. Arran d’aquella detenció, C.G. va romandre sense poder treballar més de set mesos. L’agent de seguretat considera que «els menors en aquest país acostumen a sortir impunes, ja que els delictes que més acostumen a fer són els furts, que fins ara era considerat només una falta si no superen els 400 euros». En el cas que ens ocupa, no va ser així, ja que el menor va ser ingressat a un centre reformatori de menors, on fa un any que hi és. La queixa del vigilant jurat té més pes, quan es va saber que aquest detingut ja tenia 7 antecedents policials, segons la Guàrdia Urbana, que ja el va detenir en alguna ocasió. Entre el temps que va passar des que es va produir aquest fet i la celebració de la vista oral, familiars del detingut van intentar que el vigilant retirés la denúncia, però es dóna la circumstància que ell no en va posar cap, ja que el cas es va generar d’ofici per part de la Guàrdia Urbana. Tot i que les competències pel que fa a detencions són relativament reduïdes per un vigilant jurat, en aquest cas en actuar sota les ordres d’un cos policial, l’empleat de seguretat es converteix en un agent de l’autoritat.



C.G. fa referència al cas recent d’un apunyalament a Sant Vicenç de Calders, per fer veure que sovint es troben en situacions delicades: «Nosaltres no anem armats, seria poc recomanable en un centre comercial. Això fa que actuem només amb una defensa i alguna vegada fins i tot ens hi han apedregat. Només s’ha de recordar aquella trobada de joves a Parc Central el 2014 que van haver de participar tots els cossos policials de la ciutat».