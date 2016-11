Dues persones atrapades a l'interior del seu vehicle en un accident a l'A-7 a Tarragona

Tres dotacions de bombers están treballant per rescatar-les

Un xoc entre dos vehicles, un d'ells un 4x4, deixa atrapades a dues persones a l'interior del vehicle. Bombers ha hagut de procedir a l'excarceració de les dues persones, que juntament amb l'ocupant de l'altre vehicle han estat traslladades a un centre hospitalari en estat menys greu.



Segons informa Mossos d'Esquadra, els fets han tingut lloc quan un dels dos turismes, que es trobava aturat al mig de la via per motius que es desconeixen, ha estat encastat per darrere pel segon vehicle. El primer ha xocat contra un camió que es trobava més endavant a causa de la sotragada. El camió no ha resultat pràcticament afectat.



L'accident ha tingut lloc a l'autovia A-7 a Tarragona en direcció a Castelló al quilòmetre 1.160, a l'alçada de les Gavarres. A les 18:08 els Bombers han rebut l'avís de l'accident.



La carretera ha estat tallada en sentit sud, provocant retencions de fins a dos quilòmetres. El sentit nord, tot i no romandre tallat, també s'ha vist afectat per algunes retencions.