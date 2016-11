Ballesteros no considera un fracàs ajornar els Jocs

L’alcalde de Tarragona atribueix a la inestabilitat del govern en funcions de Madrid l'ajornament de Tarragona 2017

El Ministeri dóna suport a la decisió

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha oficialitzat aquest dilluns a la tarda l’ajornament dels Jocs Mediterranis al 2018. En una multitudinària compareixença de premsa, el batlle ha evitat parlar de fracàs. «No tinc la sensació d’haver fracassat perquè els Jocs es faran i el Comitè Internacional ens els hagués pres si no hi hagués cregut. El què ha fallat és que hem tingut un govern en funcions durant gairebé onze mesos», ha etzibat.Tot i admetre que encara no té compromesa l’aportació de 12 milions d'euros per part de l’Estat, Ballesteros ha afirmat que, a dia d’avui, té més «confiança» que tancaran el finançament per la bona «predisposició» del ministre Méndez de Vigo, amb qui dijous mantindrà una reunió clau a Madrid.Pel que fa al sobrecost que suposarà l’ajornament, Ballesteros ha estat clar i ha assegurat que «Tarragona no el pagarà». L’alcalde també ha descartat que l’afer impliqui una ruptura del pacte de govern amb el PP -de qui ha lloat les gestions realitzades fins a l’últim moment- i amb Unió.El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports ha transmès, a través d'un comunicat de premsa, el seu suport a la decisió presa pel Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis d'ajornar l'esdeveniment esportiu un any. «Espanya acaba de sortir aquests dies d'un any molt peculiar pel bloqueig institucional que ha impedit l'existència d'un Govern estable, tot i que el compromís de l'Executiu amb els Jocs Mediterranis de Tarragona ha estat indudable», asseguren. El comunicat íntegre es pot llegir a través del següent enllaç