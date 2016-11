Crema un cotxe a l'antiga N-340

L'incendi va afectar el motor del vehicle i no va causar ferits.

Gerard Faiges

Actualitzada 06/11/2016 a les 13:28

Un cotxe model Peugeot 306 es va calcinar aquest dissabte al migdia sense deixar ferits. El vehicle, que circulava per l'antiga N-340 a l'alçada del quilòmetre 1159 direcció Tarragona, es va haver d'aturar a la via en encendre's el motor.



Tota la part davantera del vehicle va quedar consumida per les flames, mentre que l'interior només va quedar afectat pel fum i l'alta temperatura a causa del foc. Una dotació dels bombers es va desplaçar fins al lloc de l'incendi, que van apagar en pocs minuts.