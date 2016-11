L'actor s'ha posat malalt

Redacció

Actualitzada 05/11/2016 a les 13:45

L'espectacle infantil Màgia per deixar-te bocabadat, amb el Mag Gerard programat per aquest dissabte a les 18.30 hores, al Teatre Metropol, queda ajornat per malaltia de l'actor.



Les persones que ja van adquirir l'entrada poden dirigir-se a partir del proper dimecres a les taquilles del Teatre Metropol i se'ls hi retornarà l'import. També conservar-la pel dia que es tornarà a programar l'espectacle, que està per concretar.