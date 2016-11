L'emprenedoria del Camp de Tarragona es cita al I Fòrum d'Inversió CAT SUD

La Diputació de Tarragona, els ajuntaments de Reus i Tarragona i ACCIÓ impulsen aquesta iniciativa que premiarà els millors projectes emprenedors

Actualitzada 05/11/2016 a les 20:02

El proper 8 de novembre es celebrarà la primera edició del Fòrum d’Inversió CAT SUD, una iniciativa ideada per la Diputació de Tarragona conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Reus i ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat a l’empresa de la Generalitat de Catalunya.El Fòrum d’Inversió CAT SUD presentarà públicament vuit projectes d’emprenedoria que cerquen fonts de finançament. Aquestes propostes finalistes s’han escollit d’un total de 25 idees que es van presentar al Fòrum. La plataforma servirà per posar en contacte possibles inversors amb els diferents emprenedors del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.A la convocatòria del Fòrum hi podien optar projectes constituïts com start-up creats en els darrers cinc anys i amb la seu social a la zona sud de Catalunya. La primera edició del Fòrum d’Inversió premiarà els projectes que més han destacat per la idea innovadora i per la viabilitat econòmica, un dels puntals d’aquesta nova plataforma.L’acte es farà a l’Auditori Diputació a partir de les nou del matí i hi pot assistir tothom que ho vulgui i formalitzi la inscripció en aquest enllaç . A més, el web de la Diputació de Tarragona ofereix informació més detallada sobre l’acte i els projectes protagonistes del I Fòrum d’Inversió CAT SUD.