Un CTO de Silicon Valley visita la URV

S'intentarà establir una col·laboració en el potencial ús de les noves tecnologies destinades a l'esport d'alt rendiment

04/11/2016

Avui en dia ningú dubta que l'esport i la tecnologia s'han convertit en uns dels fenòmens més importants de les societats. En aquest context, l'esport, concretament el professional i d’elit, ha experimentat una evolució competitiva tan elevada on petites millores poden suposar grans resultats. De fet, experts indiquen que el límit del rendiment humà cada vegada està més a prop, i les millores, cada vegada més petites; tot això ve determinat per l'impacte de noves innovacions de base tecnològica que permeten millorar diferents aspectes de la preparació i competició de l'esportista.



Això ho saben bé les organitzacions esportives líders mundials, com el Comitè Olímpic dels EUA, que van aclaparar a les nacions rivals en els recents Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, on van aconseguir un total de 121 medalles, rècord històric en un Jocs. Part d'aquest triomf va ser possible gràcies al nou departament de tecnologia i innovació que el Comitè Olímpic dels Estats Units va idear just després de les Olimpíades de Londres 2012, amb la recerca de noves estratègies per continuar millorant el rendiment dels seus esportistes. Un dels seus membres, el Dr. Mounir Zok, director de tecnologia i Innovació de l'equip olímpic americà, és qui va promoure, dissenyar i actualment executa aquesta iniciativa per situar el comitè olímpic com l'organització líder mundial en el camp de la tecnologia i innovació del esport.



Zok, doctor en enginyeria biomèdica, implementa programes tecnològics d'alt-rendiment en la intersecció de tecnologies com els wearables, smart-textile, internet de les coses, intel·ligència artificial o computació cognitiva. A més, a la velocitat que la tecnologia i innovació evoluciona i transforma les indústries, el comitè olímpic americà ha adoptat un model d'innovació obert en recerca de les tecnologies i innovacions més disruptives que es puguin trobar en un món totalment globalitzat.



En aquest sentit, el Dr. Zok ha planejat una visita al grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors del departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, liderat pel Dr. Francisco Javier Andrade de la URV, per poder establir una col·laboració en el potencial ús de les noves tecnologies que el seu equip està desenvolupant i que recentment van ser seleccionades com les TOP 50 innovacions tecnològiques de l'any al Global Summit - Hello Tomorrow de París. Aquestes tecnologies permeten monitoritzar diferents paràmetres bioquímics de l'atleta, com la deshidratació. A l'actualitat, només existeixen tecnologies físiques i no hi ha tecnologies disponibles al mercat per monitoritzar en temps real, d'una manera simple, low-cost i robusta del que suceeix a nivell bioquímic i fisiològic en el nostre cos.