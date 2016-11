S'apunyalen mútuament i acaben detinguts

Els joves es van discutir a la plaça dels Carros per un tema de diners i van acabar agredint-se amb arma blanca

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a la nit dos joves de 19 i 16 anys, d'orígen Marroquí i veïns de Tarragona per un delicte de lesions. Els dos nois s'havien barallat feia poca estona a la plaça dels Carros per un tema de diners, cosa que els va portar a agredir-se mútuament amb una arma blanca o objecte puntxant.



Els agents van rebre l'avís que una persona estava ferida a la plaça dels Carros a les 11.30h, moment en què es van traslladar fins al lloc dels fets. El ferit d'arma blanca, de 19 anys. va explicar que s'havia barallat amb una altra persona per un tema de diners i s'havien acabat agredint, però que l'altre noi havia marxat. El SEM va desplaçar-se fins l'indret, on va atendre a la víctima i el va traslladar a Santa Tecla. El jove va ser donat d'alta i va passar a les dependències policials de Camp Clar. El jove té tres antecedents per delictes contra el patrimoni.



L'altre agressor, menor i de 16 anys, va ser trobat al carrer Fortuny greument ferit d'arma blanca en la zona propera al cor. El SEM també el va atendre i el va traslladar al Joan XXIII, on li van fer les primeres cures. Després el van traslladar a Santa Tecla, on continua hospitalitzat i en custòdia policial.