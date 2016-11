Obren la borsa de treball del Parc de Nadal

Els interessats poden presentar una sol·licitud via web abans del 13 de novembre

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 14:10

El Club dels Tarraconins ha obert el procés de selecció dels nous monitors i monitores del Parc de Nadal de Tarragona d’aquest any. Els candidats tenen temps fins al 13 de novembre per inscriure’s a través del web del club: www.tarraconins.cat.



Els requisits mínims per a poder-se apuntar són tenir més de 18 anys, disposar de la titulació de monitor de lleure, dos anys d'experiència demostrable i predisposició al treball actiu amb infants i joves en qualsevol dels àmbits d'actuació del Parc de Nadal. Per poder fer la contractació també caldrà que els monitors tinguin el certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.



Un cop valorats tots els currículums, es farà una primera preselecció que es publicarà al mateix web el 21 de novembre. Tot seguit es convocaran als candidats finalistes per a la realització d'entrevistes personals, que serviran per definir la selecció definitiva.



El treball al Parc de Nadal tindrà lloc del 27 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017, a més a més de les sessions prèvies de formació.