«Molts països van abolir l'esclavitud al mateix temps que els toros»

La catedràtica Marita Giménez-Candela exposa la necessitat que les lleis protegeixin els animals

Actualitzada 03/11/2016 a les 21:01

La catedràtica Marita Giménez-Candela, directora del Màster de Dret Animal de la UAB, va introduir interessants conceptes sobre la protecció dels animals, a les jornades sobre les lleis i els drets animals que van començar aquest dijous al Col·legi d’Advocats de Tarragona.



La professora –especialitzada en Dret Romà– va iniciar la seva exposició fent menció precisament a la vinculació de Tarragona al món romà, que contemplava ja al seu sistema jurídic un paral·lelisme entre els esclaus i els animals, als que anomenava «coses» en propietat. Aquesta consideració va continuar fins i tot en temps de Napoleó. «És una gran sort que els animals estiguin al sistema jurídic com coses, perquè ara tenim l’oportunitat de canviar aquest estatus». Però, afortunadament, la societat ha anat canviant. Fins i tot, deia, sorprenent l’audiència, que en alguns països al mateix temps que es va abolir l’esclavitud –a Anglaterra al segle XIX– també es van prohibir les curses de toros. «És una relació força interessant. A moltes repúbliques llatinoamericanes, per exemple Xile, es va abolir l’esclavitud al mateix temps que les curses de toros. És una relació força interessant». Això ens ha de fer reflexionar, deia, ja que, parlant del mateix tema, Marita Giménez-Candela va donar dades curioses i, fins i tot, desconegudes pel gran públic. Una d’elles va ser la que feia referència a una etapa de gran silenci li ha seguit una eclosió de l’interès pel dret animal.



Però no s’ha d’oblidar que hi ha hagut moviments en el passat que ja indicaven el camí a seguir. La catedràtica va fer menció a una butla de Pius V, al segle XVI, on ja es pena amb l’excomunió, es prohibeix i es qualifiquen les corrides de toros (però també els espectacles cruels amb els animals) com un espectacle aberrant, indigne i incompatible amb la personalitat humana d’aquell que assisteix a l’espectacle. «Aquest document va quedar en l’oblit per conveniència». La catedràtica va fer menció a continuació a la protecció que es va fer a Massachusetts dels animals de granja, perquè rebessin un tractament adequat.



La brillant exposició de Marita Giménez-Candela va ser molt aplaudida i va obrir els ulls a molts dels assistents sobre la necessitat de protegir els animals «que han estat al costat nostre tota la vida». L’acte de dijous està inclòs dins les jornades sobre el nou marc legal que regula els drets dels animals que organitza el Col·legi d’Advocats de Tarragona. En successives ponències que tindran lloc aquest divendres, participaran Agustí Mansilla, advocat de Badajoz, el jutge Jesús María del Cacho o el veterinari Jaume Fatjó, entre altres personalitats del món de la seguretat i el dret.