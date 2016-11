L'Ajuntament ha avaluat 25 llars tarragonines en situació de vulnerabilitat energètica

La consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha presentat el projecte d’auditories al I Congrés Català de Pobresa Energètica

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 10:31

Tarragona ha presentat aquest dijous el projecte d’auditories energètiques a Tarragona en el marc del primer Congrés Català de Pobresa Energètica, que s’està duent a terme aquest dijous i divendres a Sabadell. L’encarregada de presentar-lo ha estat la consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, que ha participat en la taula rodona Iniciatives municipals proactives en l’atenció contra la pobresa energètica.



En el projecte d’auditories energètiques, que compta amb un pressupost de 6.861,72 euros, un equip multidisciplinari ha avaluat 25 llars on viuen persones en situació de vulnerabilitat. El personal d'una Casa d'Oficis ha realitzat actuacions com la substitució d'aixetes, cisternes o calderes, el recanvi de cuines vitroceràmiques per d'altres inducció, la reparació de persianes, l'adequació de les instal·lacions elèctriques o la substitució de bombetes halògenes per d'altres de baix consum o leds. Un total de 21 auditories ja han finalitzat i una s’està realitzant aquests dies, mentre les altres tres es troben en fase d’estudi.