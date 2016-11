L'advocat del detingut per l'assassinat de la veïna dels Pallaresos renuncia a defensar-lo

Tomás Gilabert al·lega «discrepàncies» amb el seu client en la forma de portar el cas

L'advocat Tomás Gilabert, defensor de l'agent de la propietat immobiliària ('Api') Ramon Franch, acusat d'haver matat Carme Gallart, amb la qual mantenia un litigi per estafa, ha renunciat a la seva defensa.



Gilabert ha avançat que dijous va renunciar voluntàriament a la defensa de Franch per «discrepàncies» amb el seu client en la forma de portar el cas. D'aquesta manera, el detingut haurà d'assignar ara un nou lletrat i les peticions de noves diligències que havia presentat Gilabert, que encara no s'han resolt, ja recauran en la seva nova defensa.



Franch està empresonat des del mes de març passat com a principal sospitós de la mort de Carme Gallart, veïna dels Pallaresos de 65 anys, vista per última vegada el 18 de juny del 2014 en una parada d'autobús del seu municipi. Gallart havia denunciat el detingut per estafa i falsificació documental i li demanava més d'un milió d'euros d'indemnització, encara que el judici, fixat el mes de maig passat, no va arribar a celebrar-se per la desaparició de la dona i l'empresonament del denunciat.



La investigació, a càrrec de la unitat de desapareguts dels Mossos d'Esquadra, va situar el telèfon mòbil de Franch i de la dona al garatge del detingut el mateix dia en què va desaparèixer Gallart. També van trobar restes d'ADN a l'interior del maleter del cotxe que conduïa l'acusat i que li havia deixat una amiga. El jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona ha aixecat gairebé tot el secret de sumari mentre continuen les investigacions policials, en què també col·labora la Guàrdia Civil d'Osca, ja que Franch es va desplaçar al Pirineu aragonès el 20 de juny.